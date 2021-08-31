神舟十二號航天員傳回在軌拍攝高清照片　外媒這樣評價二次出艙

中國載人航天工程辦公室官方週二（31日）發布神舟十二號航天員在軌拍攝的高清大圖。

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此前8月20日，中國神舟十二號航天員乘組執行第二次出艙活動。經過約6小時的出艙活動，神舟十二號航天員乘組密切協同，完成此次出艙活動期間全部既定任務，航天員聶海勝、航天員劉伯明已安全返回天和核心艙，比原計劃提前了約1小時。

中國航天員二次出艙亦引發外媒熱議。法新社8月20日報道稱，當天，中國航天員聶海勝和劉伯明從天和核心艙出艙後，完成在機械臂上安裝腳限位器和艙外工作台等工作。此次艙外作業還包括安裝艙外熱控擴展泵組和抬升全景相機等。這是中國在兩個月內進行的第二次太空行走。報道稱，太空行走是中國近期大力推進的太空計劃之一。此前，中國已有探測器登陸火星和月球。

英國《衛報》報道，中國正計劃向空間站發射無人貨運飛船，為第二批航天員抵達空間站做好準備。長征七號遙四運載火箭已於8月16日運抵海南文昌航天發射場，將在那裡進行最後組裝和測試。與此同時，在酒泉衛星發射中心，神舟十三號飛行任務的準備工作也正在進行。先發射貨運飛船、再發射載人飛船的飛行計劃，符合首批航天員前往空間站的模式。

報道稱，天宮空間站目前由天和核心艙這個單一模塊組成，是一個全長16.6米、最大直徑4.2米的圓柱體，包括生活區和工作區。2022年，中國空間站將繼續擴大規模。

美國《外交官》雜誌稱，中國擁有太空強國的夢想並始終為之努力。近年來，中國航天實力不斷增強，尤其是在空間站建設及月球、火星探測等方面，吸引了眾多國際合作夥伴。

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責任編輯：李冰琪

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