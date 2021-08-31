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內地禁向失德藝人提供舞台 等同宣告趙薇等演藝生涯告終

社會熱點 17:22 2021/08/31

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在接連爆出鄭爽代孕、棄養風波，吳亦凡性侵被捕，以及趙薇失德被全面封殺等連串事件後，國家文旅部周二（31日）下發文件強調，絕不為違法違規、失德失範人員提供舞台和平台，「將時刻督促提醒文藝工作者敬畏紀律規矩、嚴守道德底線，做到德藝兼修」。

國家文旅部在微信公眾號發文嚴正指出，針對當前文娛領域出現的違法違規、失德失範現象，要求文娛領域學習法律法規，提高法律意識；學習規章制度，築牢思想防線；文旅部將組織學習關於治理天價片酬、「陰陽合同」、偷逃稅等問題的文件。

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文旅部要求，文娛領域加強學習教育，學習中共總書記習近平關於文藝工作的系列重要論述，「深刻認識文藝事業是黨和人民的重要事業，文藝戰線是黨和人民的重要戰線」。

要治理天價片酬、陰陽合同、偷逃稅

文旅部表示，創作推廣把社會效益放在首位、社會效益和經濟效益相統一的優秀文藝作品，積極選樹「德藝雙馨」的優秀文藝工作者；在加強規範管理方面，要求規範演職人員商業行為，決不為違法違規、失德失範人員提供舞台和平，加強違法違規、失德失範行為的風險監測研判。

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娛樂圈風暴升級 國家網信辦祭十招「限飯令」

中紀委點名這些藝人失德 批「飯圈」變邪氣怪圈

最後，在加強道德建設方面，文旅部強調，要建立健全道德評議機制，要把道德評議納入考核體系，將評議結果與業務考核、職稱評審、職級晉升等掛鉤，時刻督促提醒文藝工作者敬畏紀律規矩、嚴守道德底線，做到「德藝兼修」。

《人民日報》27日也曾發文，標題尖銳警告，「碰道德法律紅線，演藝之路就走到了『終點線』」，文中直言在演藝圈必須先做人，以德為先，點名吳亦凡和鄭爽等人的行為缺少藝德又觸犯法律，警告演藝人員必須樹價值觀，「不讓那些劣跡藝人興風作浪，不給『飯圈』撕咬提供空間」。

網信辦嚴打金融「黑嘴」：不得惡意唱衰中國經濟

網信辦：禁止PUSH彈窗推送娛樂八卦、明星緋聞等內容

責任編輯：鄧國強

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