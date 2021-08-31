美軍方揚言要讓中國恐懼 中國空軍「兩不怕」回應

對於美空軍部長稱要讓中國恐懼，解放軍空軍新聞發言人申進科大校強調，「一不怕苦、二不怕死」是中國軍人的座右銘，空軍官兵堅決捍衛國家空天安全、堅定維護國家發展利益。

此前，針對中國軍事快速現代化的速度，美國空軍部長肯德爾（Frank Kendall）稱，要提高預算，以研發出能嚇到中國的新技術，要讓中國感到恐懼。中國外交部發言人華春瑩曾回應稱，「建議他問問中國人民解放軍空軍同不同意。」

申進科在珠海航天博覽會新聞發布會並表示，中國空軍歷史性跨入戰略空軍門檻。殲-20隱形戰機及運-20運輸機列裝越來越多，國產新型地對空導彈、戰略預警、空中打擊、防空反導、信息對抗、空降作戰、戰略投送和綜合保障等能力不斷提升，有效履行新時代使命任務。空軍將在今屆航展，展現推進戰略轉型、邁向世界一流的新成就。

第13屆珠海航展將在下月28日至10月3日舉行。珠海航展每兩年舉辦一次，去年11月的展覽由於疫情推遲到今年舉行。

珠海航展下月舉行 中國空軍將進行飛行表演

珠海市市長黃志豪今日表示，珠海航展將展示本土的民用和軍用航空技術。不過備受關注的C919窄體飛機不在展覽之列。

黃志豪指，由於嚴格的檢疫規定，預計親臨現場的外國與會者將會很少，該展會將包括線上航展，國內軍事和航空航天公司大幅提高了參展面積。

在軍事方面，中國空軍將進行飛行表演，國內製造的翼龍II無人機將在展會上首次亮相。民用方面，包括波音、空中客車、羅爾斯-羅伊斯、CFM國際公司、霍尼韋爾國際公司和巴西航空工業公司等外企將通過其國內子公司參加。

國家國防科技工業局總工程師潘愛華透露，月壤樣品將會珠海航展期間向公眾展出。

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責任編輯：蒯宇澄

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