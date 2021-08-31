聯合國阿富汗決議中國為何棄權？汪文斌解釋

聯合國安理會通過阿富汗問題決議，要求阿富汗塔利班履行自身承諾，允許阿富汗及外國公民安全有序離開阿富汗。決議在聯合國安理會15國間，以13票贊成通過，中國及俄羅斯都投棄權票。中國外交部發言人汪文斌解釋稱，決議由有關國家倉促散發，中國與俄羅斯的修改意見未得充分採納。

汪文斌周二（31日）在外交部例行記者會上表示，有關國家於8月27日傍晚倉促散發了決議草案，要求30日就採取行動；中方對通過決議的必要性、緊迫性和草案內容的平衡性都有巨大疑問。

汪文斌稱，儘管如此，中方仍然建設性地參與磋商，並同俄羅斯一道提出了重要合理的修改意見；遺憾的是，修改意見沒有得到充分採納；中方也一貫不贊成提案國在各方仍有分歧的情況下強行推動的做法；基於上述，中方對有關決議草案投了棄權票。

汪文斌指出，阿富汗國內形勢已經發生根本性變化，安理會採取的任何行動，包括採取行動的時機，應有助於緩和而不是激化矛盾，有助於阿富汗局勢平穩過渡，而不是重現戰亂。

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汪文斌又重申了安理會表決後，中國常駐聯合國副代表耿爽在解釋性發言中所指，阿富汗近期亂局同外國部隊倉促無序的撤出有直接關係，希望有關國家能夠認識到，部隊的撤出不是責任的結束，而是反思和糾錯的開始；有關國家應該吸取教訓，切實尊重阿富汗主權獨立和領土完整，切實尊重阿富汗人民自主決定自身前途命運的權利，切實改變將自身模式強加於人的錯誤做法，切實改變動輒施壓制裁甚至動用武力的霸道行徑。

汪文斌表示，近期發生在阿富汗的恐怖襲擊也再次證明，阿富汗戰爭並未實現清除阿境內恐怖勢力的目標。各國應根據國際法和安理會決議履行義務，堅決合作打擊「東伊運」、「伊斯蘭國」、「基地組織」等國際恐怖勢力。在反恐問題上，絕不能奉行雙重標準，也不能採取選擇性的做法。

安理會周一（30日）通過決議，譴責8月26日喀布爾機場襲擊事件，並要求塔利班能夠遵守之前承諾，在美軍撤出後，允許所有外國國民和持有其他國家旅行證件的阿富汗人，安全離開阿富汗。決議重申維護人權的重要性，尤其是婦女、兒童和少數民族，並鼓勵各方通過談判尋求政治解決的方法，並鼓勵婦女充分、平等的參與其中。

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責任編輯：連兆鋒