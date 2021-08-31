中國最大航展珠海航展 首顆太陽探測衛星將亮相

中國最大航展珠海航展的主辦城市珠海市市長周二（31日）介紹，珠海航展將在下個月展示本土的民用和軍用航空技術。不過備受關注的C919窄體飛機不在展覽之列。珠海航展是中國最大的航展。

該展覽兩年舉辦一次，去年11月的展覽由於疫情推遲到今年9月28日至10月3日舉行。

據路透社報導，珠海市市長黃志豪介紹，由於嚴格的檢疫規定，預計親臨現場的外國與會者將會很少，該展會將包括線上航展，國內軍事和航空航天公司大幅提高了參展面積。

在軍事方面，中國空軍將進行飛行表演，國內製造的翼龍II無人機將在展會上首次亮相。

在民用方面，包括波音、空中客車、羅爾斯-羅伊斯、CFM國際公司、霍尼韋爾國際公司和巴西航空工業公司等外企將通過其國內子公司參加。

此外，在「天」方面，中國航天科技集團將突出展示天問一號火星探測器、嫦娥五號月球探測器、北斗三號全球衛星導航系統星座部署、新一代載人飛船試驗船返回艙等國之重器。中國首顆太陽探測衛星將在此次展覽亮相。

珠海航展已躋身全球前五

據悉，珠海航展是中國唯一由中共中央政府批准，逢雙年在珠海舉辦的綜合性國際航空航太展覽，自1996年舉辦首屆以來，至今已成功舉辦了十二屆，現已躋身世界五大航展之列。

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兩年一度珠海航展取消 主辦方：因國外疫情防控不力

責任編輯：李冰琪

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