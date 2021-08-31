▲ 【新冠病毒溯源】南韓組織起訴美軍德特里克堡實驗室 中國外交部回應

新冠病毒溯源爭議，中國要求美國德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室接受調查。德特里克堡美軍實驗室近日惹上官非，南韓大韓消防安全教育文化協會提起訴訟，要求法院認定駐韓美軍在 2017 年至 2019 年間，多次向韓境內運送劇毒和有害物質，違反南韓法律，美軍德特里克堡生物實驗室正是被告之一。

中國外交部發言人汪文斌周二（31日）回應記者有關提問時，表示注意到有關報道；報道中提及，美軍早在1998年9月，就在駐韓美軍基地建立炭疽桿菌實驗室，自2013年6月起在韓秘密開展生化器研究計劃，即「朱庇特」計劃。

汪文斌稱，「朱庇特」計劃曝光後，美軍不僅沒有公開在駐韓美軍基地生化武器實驗的真實情況，而且美軍運送至南韓的生化武器樣品數量逐年增加，南韓多部法律對上述物質的運輸和相關實驗均有嚴格限制，但駐韓美軍無視南韓法律規定，未經任何申報程序就向南韓境內秘密運送這些物質並進行生化實驗，危害民眾生命健康安全。

汪文斌批評，美方一直鼓吹「公開」「透明」，但在生物軍事化活動和生物實驗室安全方面，美國是最不公開、最不透明的國家；過去20年間，美國是阻撓《禁止生物武器公約》核查議定書談判的唯一國家；美國在全球建有200多個生物實驗室。

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他表示有報道稱，這些實驗室的分佈與近年來一些危險疾病和病毒，比如重癥急性呼吸綜合症、埃博拉出血熱、寨卡病毒等蔓延始發地的分佈情況高度吻合；國際社會多次呼籲美方就上述問題作出詳細說明，卻未見美方作出任何嚴肅回應。

汪文斌續稱，不僅如此，美方還大搞雙重標準，一方面拒不開放德特里克堡基地，一方面又要求調查武漢實驗室；在美國實驗室是否從事了病毒功能增益研究這個問題上，美方至今沒有向國際社會作出如實交代。

他指出，這些都表明，如果與美方自身利益相衝突，美方是完全不會考慮甚麽公開、透明的；美方所謂的「公開」「透明」就如同「民主」「人權」一樣，不過是美國用於蒙蔽國際社會，打壓其他國家的幌子而已。

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責任編輯：連兆鋒