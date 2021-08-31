  • 26°C
香港時間 : 2021831日 (二) 18:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

南韓組織起訴美軍德特里克堡實驗室 中國外交部回應

國情動向 17:50 2021/08/31

分享：

【新冠病毒溯源】南韓組織起訴美軍德特里克堡實驗室 中國外交部回應

新冠病毒溯源爭議，中國要求美國德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室接受調查。德特里克堡美軍實驗室近日惹上官非，南韓大韓消防安全教育文化協會提起訴訟，要求法院認定駐韓美軍在 2017 年至 2019 年間，多次向韓境內運送劇毒和有害物質，違反南韓法律，美軍德特里克堡生物實驗室正是被告之一。

中國外交部發言人汪文斌周二（31日）回應記者有關提問時，表示注意到有關報道；報道中提及，美軍早在1998年9月，就在駐韓美軍基地建立炭疽桿菌實驗室，自2013年6月起在韓秘密開展生化器研究計劃，即「朱庇特」計劃。

汪文斌稱，「朱庇特」計劃曝光後，美軍不僅沒有公開在駐韓美軍基地生化武器實驗的真實情況，而且美軍運送至南韓的生化武器樣品數量逐年增加，南韓多部法律對上述物質的運輸和相關實驗均有嚴格限制，但駐韓美軍無視南韓法律規定，未經任何申報程序就向南韓境內秘密運送這些物質並進行生化實驗，危害民眾生命健康安全。

汪文斌批評，美方一直鼓吹「公開」「透明」，但在生物軍事化活動和生物實驗室安全方面，美國是最不公開、最不透明的國家；過去20年間，美國是阻撓《禁止生物武器公約》核查議定書談判的唯一國家；美國在全球建有200多個生物實驗室。

【新冠病毒起源】美情報調查無法定論  拜登這樣回應

他表示有報道稱，這些實驗室的分佈與近年來一些危險疾病和病毒，比如重癥急性呼吸綜合症、埃博拉出血熱、寨卡病毒等蔓延始發地的分佈情況高度吻合；國際社會多次呼籲美方就上述問題作出詳細說明，卻未見美方作出任何嚴肅回應。

汪文斌續稱，不僅如此，美方還大搞雙重標準，一方面拒不開放德特里克堡基地，一方面又要求調查武漢實驗室；在美國實驗室是否從事了病毒功能增益研究這個問題上，美方至今沒有向國際社會作出如實交代。

他指出，這些都表明，如果與美方自身利益相衝突，美方是完全不會考慮甚麽公開、透明的；美方所謂的「公開」「透明」就如同「民主」「人權」一樣，不過是美國用於蒙蔽國際社會，打壓其他國家的幌子而已。

【新冠病毒源頭】美情報機構報告明出爐 中方直斥「拼湊栽贓」

內地90後Rapper英文歌走紅 懟美國病毒溯源政治化（有片）

中國官媒用衛星照「檢閱」美全球生化實驗室（有片）

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

【新冠病毒源頭】英國播溯源專題片 中方促停止炒作歪曲事實的訊息
2021/08/24
【新冠病毒源頭】英國播溯源專題片 中方促停止炒作歪曲事實的訊息
內地90後Rapper英文歌走紅 懟美國病毒溯源政治化（有片）
2021/08/20
內地90後Rapper英文歌走紅 懟美國病毒溯源政治化（有片）
【新冠病毒溯源】中國官媒用衛星照 「檢閱」美全球生化實驗室（有片）
2021/08/12
【新冠病毒溯源】中國官媒用衛星照 「檢閱」美全球生化實驗室（有片）
疫情溯源交鋒 央視稱美國在武漢軍運會有4大反常
2021/08/11
疫情溯源交鋒 央視稱美國在武漢軍運會有4大反常
中方再談新冠溯源：不接受世衛第二階段溯源計劃
2021/07/22
中方再談新冠溯源：不接受世衛第二階段溯源計劃

你可能感興趣

【新冠病毒源頭】英國播溯源專題片 中方促停止炒作歪曲事實的訊息
12:12 2021/08/24
【新冠病毒源頭】英國播溯源專題片 中方促停止炒作歪曲事實的訊息
內地90後Rapper英文歌走紅 懟美國病毒溯源政治化（有片）
16:15 2021/08/20
內地90後Rapper英文歌走紅 懟美國病毒溯源政治化（有片）
【新冠病毒溯源】中國官媒用衛星照 「檢閱」美全球生化實驗室（有片）
20:35 2021/08/12
【新冠病毒溯源】中國官媒用衛星照 「檢閱」美全球生化實驗室（有片）
地緣政治 外交 中美關係 中國 美國 生物武器 南韓 中國外交部

下一篇文章

聯合國阿富汗決議中國為何棄權？汪文斌解釋
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中紀委點名這些藝人失德 批「飯圈」變邪氣怪圈
中紀委點名這些藝人失德 批「飯圈」變邪氣怪圈
央視採訪喀布爾機場襲擊傷者：美軍開槍殺傷多人 BBC也這樣講
央視採訪喀布爾機場襲擊傷者：美軍開槍殺傷多人 BBC也這樣講
塔利班讚中國是偉大鄰國 並提出這樣的期待
塔利班讚中國是偉大鄰國 並提出這樣的期待
美國核航母經中國領海須通報！中國反制「自由航行」
美國核航母經中國領海須通報！中國反制「自由航行」
解放軍003航母新照片曝光 彈射器原來這樣安裝（多圖）
解放軍003航母新照片曝光 彈射器原來這樣安裝（多圖）
習近平提反壟斷8項新要求 一文讀懂深改委重磅內容
習近平提反壟斷8項新要求 一文讀懂深改委重磅內容