【中美角力】路透社：北京下令 中國西南美國商會停止運作

路透社引述美國商會官員表示，中國當局已指示位於成都的中國西南美國商會（AmCham Southwest China）停止運作。

根據中國西南美國商會的一份線上聲明，商會會員周一接獲通知稱，依據中國法律及規範，該美國商會將停止運作，不再以中國西南美國商會名義從事任何活動。

民政部要求 各國在華只能維持一個正式商會

根據公開資料，中國西南美國商會成立於1996年，是一個無黨派、非盈利的組織。而作為中國西南地區最大和最具影響力的外國商會之一，美國商會的業務範圍覆蓋雲南、貴州、四川、重慶和西藏，主要在促進美國和這個地區之間的貿易與投資。

中國西南美國商會會長王曉東（Benjamin Wang）向路透社表示，他們正和地方當局討論他們的登記與未來方向。他說，中國民政部顯然正在執行一項規定，各國在中國只能維持一個正式的商會。

報道指，位於成都的中國西南美國商會並不隸屬「中國美國商會（AmCham China）」。而中國美國商會是唯一被中國官方認可、代表美國在中國企業的商會。

在中國西南美國商會被下令停止運作的一年多以前，中國在2020年7月關閉了美國駐成都領事館，以報復美國關閉中國駐休士頓總領事館。

責任編輯：蒯宇澄

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