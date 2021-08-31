▲ 山東炭疽病殺人 14歲學生發病9天死亡

內地多地近期爆發炭疽確診病例，並造成民眾死亡。《中國疾病預防控制中心周報（英文）》 27日發佈的現場報告指出，截至15日，山東省濱州市已出現2名確診病例，一人死亡，當地目前也已對4,700餘人的密切接觸者進行預防投藥。

報道指出，患者分別為14歲的學生（患者A）與從事屠宰業的35歲男子（患者B）。其中，患者A已於8月6日死亡，患者B則已被移至傳染病醫院進行隔離治療。

根據現場流行病學調查，7月28日，患者A突然出現發熱、乏力、乾嘔、腹瀉、抽搐等症狀，並在當晚與7月30日兩次被送往劉廟村衛生室治療，然而，由於7月31日時，患者A突然出現意識不清、破傷風與頸部強直等症狀，因此被轉送至濱州醫科大學醫院急救，但仍不幸於8月6日死亡。

35歲男子疑屠宰病牛染疫

根據腦脊液、血清抗體及血培養檢查，專家初步判斷死亡原因是由敗血症引發的腸炭疽或腦膜型炭疽所造成。

而患者B則是在8月8日中，被流行病學調查確定為疑似病例，後經山東省疾控中心確認證實。據悉，患者B曾於7月25日至患者A家中屠宰病牛。

山西疑爆皮膚炭疽疫情 9人出現症狀 有患者皮膚潰爛變黑

北京報告一宗肺炭疽病例 「偶爾可人傳人」

對此，山東省疾控中心及相關衛生部門已對2名確診者的所有密切接觸者進行嚴格的12天隔離措施，其中居家隔離24人、集中隔離9人。基層醫療機構也已對78人進行發熱、腹瀉、嘔吐與皮膚症狀篩查，截至8月24日，並無新增病例。此外，當地也對4,700餘人的密切接觸者進行預防投藥。

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另一方面，山東省疾病預防控制中心也建議，應提高民眾對炭疽病的防治意識，並進一步加強對基層醫療衛生服務人員的培訓與指導。

北京市疾病預防控制中心也發出消息稱，在8月9日，北京出現1名來自河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣，前往北京就診肺炭疽病的患者。其在當地有牛、羊及其製品接觸史，並於發病4日後，經救護車轉運至北京就診。

北京及山西近期亦報告病例

此外，據央視新聞報道，山西省呂梁市文水縣劉胡蘭鎮中心衛生院在8月12日通報文水縣疾控中心，該鎮的保賢村有9位村民出現四肢丘疹、繼而變為水泡、潰破結痂變黑，且出現水腫、淋巴腫等相似症狀。經過該市、縣初步流行病學調查，疑似為炭疽病。目前有4人在太原接受治療，其中有2人已出院，但村里內仍有5名患者。

炭疽是一種由炭疽桿菌所引起的傳染病，主要流行於草食性動物牛、羊、鹿等身上，多在食草時經口感染土壤炭疽桿菌而發病。至於人類一般是透過接觸感染炭疽的動物與製品感染，如皮膚小傷口。雖然炭疽不似新冠病毒能人傳人，因此接觸病人被感染率極低，但倘使一般皮膚炭疽病灶處可排菌，也可能發生人傳人的情況發生。

責任編輯：鄧國強

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