政治局會議：六中全會11月在北京召開

中共中央政治局今日（8月31日）召開會議，決定今年11月在北京召開中共第十九屆中央委員會第六次全體會議（六中全會），主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告工作，重點研究全面總結黨的百年奮鬥的重大成就和歷史經驗問題。

加強黨對高校的全面領導

政治局會議由總書記習近平主持，會議審議了《關於十九屆中央第七輪巡視情況的綜合報告》。

會議指出，以習近平同志為核心的黨中央高度重視教育工作，堅持優先發展教育事業，推動教育改革發展取得明顯成效，教育領域面貌發生明顯變化。要以整改為契機，堅持和加強黨對高校的全面領導，以巡促改、以巡促建、以巡促治，推動新時代高等教育高質量發展。

從巡視看，教育部黨組和31所中管高校黨委管黨治黨責任意識得到提升，辦學治校工作取得新成效，服務經濟社會發展作出新貢獻，但也發現了一些共性問題和深層次問題，在加強黨的建設、落實立德樹人根本任務、執行黨委領導下的校長負責制、從嚴管黨治校、加強班子隊伍和基層黨組織建設等方面還有不足。

會議指出，要把立德樹人作為根本任務，加強思想政治工作和師德師風、校風學風建設，著力培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。要落實教育改革部署，加強高校治理體系和治理能力建設，實現內涵式高質量發展。

要深入推進高校全面從嚴治黨，認真落實黨委主體責任、書記第一責任人責任和紀委監督責任，層層傳導壓力，強化嚴的氛圍，加強權力運行監督制約，嚴肅查處腐敗問題，形成有力震懾，切實防範廉潔風險，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。

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責任編輯：蒯宇澄

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