日媒拆解華為Mate 40E 美制裁下中國零件增至近6成

日本傳媒報道，在美國制裁下，華為手機將多種零件改為國產，以金額計算使用比率近6成，較舊款機型幾乎翻倍。

日本經濟新聞報道，在獲得調查公司Fomalhaut Technology Solutions的協助下，拆解了華為3月在中國上市的5G智能手機Mate 40E。

據 Fomalhaut的推算顯示，該機型總成本為367美元，與舊機型基本相同。按國家、地區的份額來看，中國製零件的使用比率，高達56.6％，較2019年9月上市的Mate 30的30％大幅上升。

其中，成本佔整體近3成的顯示器，由南韓三星電子集團改為中國京東方科技集團（BOE）。

至於主要芯片（晶片），是由華為旗下海思半導體設計、台積電製造的「麒麟990E」，舊款手機也用了同款芯片。

此外，被稱為「天線開關」的通信半導體、用於電源控制的半導體，一部分也是海思半導體製造。指紋傳感器和電池等，華為也增加採購國産零件。

重要芯片靠庫存美產品 美零件佔比仍升

不過，華為Mate 40E的部分重要半導體，仍靠制裁前採購的美國産品庫存。據報美國製零件所佔比例，從舊款機型的2.6%提高到5.2%，種類也從舊款的2種增至6種。

值得一提的是，報道指出，受美國制裁影響，華為與生產麒麟晶片的台積電的交易受到限制。華為正在使用制裁前的庫存，但有分析認為，尋找新的代工廠商方面陷入僵局。而由於零件短缺，華為無法製造充足的智能手機，專賣店經常出現包含Mate 40E在內的5G手機沒有庫存的情況。而最新款的P50亦沒有5G機型，只得4G。

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責任編輯：林佩怡

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