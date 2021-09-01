【樓市調控】廣州推二手樓參考價 部分小區低市價一半（更新版）

內地樓市調控持續收緊，一線城市廣州市住建局昨（8月31日）晚宣布，建立二手樓交易參考價格發布機制。首批公布的熱點區域住宅小區二手樓參考價，低過市價一大截，部分更接腰斬。

據廣州市住建局通知，為更好落實「房住不炒」定位，即日起成交活躍的熱點區域，以住宅小區為單位，由市住房政策研究中心在過去1年二手樓網簽成交價格基礎上，綜合考慮評估價格、周邊一手樓盤成交價格等因素，形成二手住房交易參考價格，視市場運行情況在當局官網、微信公眾號等適時發布。

同時，房地產經紀機構、房地產網絡信息發布平台等，應對掛牌房源開展對照自查，不得發布價格虛高的二手樓房源。二手樓交易涉及的相關機構，應將二手住房交易參考價格，作為開展業務的參考依據之一。

金融機構據指導價放貸 打擊交投熱

當局並發布首批96個熱點區域住宅小區二手樓參考價格表，據報均比目前業主掛牌和實際成交價低出一大截。

《第一財經》報道，位於天河區珠江新城的中海花城灣，目前鏈家上大部分掛牌價都在十八九萬，但此番出台的二手指導價僅為92,641元/平方米；去年交易量十分活躍的珠江帝景，目前掛牌價平均在10萬左右，但現在的指導價僅有54593元/平方米。

據了解，金融機構在給二手樓發放按揭貸款時，將參考二手樓指導價審批貸款額度，這意味未來買賣雙方要麼接受二手指導價，要麼就需要買家額外支付相當高比例的首期，對購買熱情無疑形成巨大壓力。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，此次政策符合預期。第一、廣州在一線城市中樓價上漲動力略強，一手樓管控後，二手樓明顯炒作。第二、積極出台二手樓參考價，是近期各大城市房地產穩定的重要政策。第三、此類管控主要以成交活躍的熱點區域為主，尤其是學區和地段較好的項目。後續政策將繼續收緊，廣州二手樓量價有下跌可能，私下亂漲價也將會被管控。

據國家統計局此前公布，7月一線城市二手住宅銷售價格按月上漲0.4%，其中廣州上漲0.6%，漲幅較前月相同。而近月廣州樓控已不斷升級，包括收緊信貸、人才限售、規範中介等。

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深圳率先建二手樓指導價 市場急凍

今年2月，深圳率先建立二手房指導價機制，當地二手樓市場急凍，成交量大跌。西安、成都等多地也跟進實行。分析認為，二手樓指導價效果顯著，可作為樓市熱點城市的利器。

在「房住不炒」下，內地樓市調控不斷加碼。據中原地產研究中心統計數據，截至8月22日，年內房地產調控突破400次，月均超過50次。

另外，內地推進全體人民住有所居。住建部今日表示，將全面落實房地產市場長效機制，穩地價、穩房價、穩預期；各級政府要下決心、下力氣解決好新市民和青年人的住房問題，加快保障性租賃住房建設。

住建部並就城市更新防止大拆大建發布通知，要求統籌解決新市民、低收入困難群眾等重點群體租房問題，城市住房租金年度漲幅不超過5%。

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責任編輯：林佩怡

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