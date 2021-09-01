秦剛：中國沒有賭美國輸 從不把自己押寶別國身上

中國新任駐美國大使秦剛演講，表示中國沒有賭美國輸，中國從來不把自己的命運押寶在別國身上，也從來沒有把超越美國作為目標。秦剛稱，中國要不斷超越的是自己，並樂見美國憑借自身的力量，而不是靠壓制別國或讓別國吃藥解決美國自身的問題。

秦剛周二（31日）出席美中關係全國委員會董事會為其履新舉行的視頻歡迎活動，並發表主旨演講。秦剛提及，今年是基辛格秘密訪華和中美「乒乓外交」50周年，而當前中美關係又走到一個新的歷史關口，面臨空前覆雜嚴峻的局面。

秦剛直言，美上屆政府采取的極端對華政策，給中美關係造成嚴重破壞，這一局面迄未得到改變，甚至還在延續，這與中美兩國人民的根本利益和國際社會的普遍願望背道而馳。

秦剛指出，美國有人否定中美關係50年來的發展成就，試圖以戰略競爭重新定義中美關係，認為中美接觸合作的時代已經終結，必須以競爭對抗取而代之。「有人認為，中國在賭美國輸，中國發展的目標就是要挑戰和取代美國。這是對中國戰略意圖的嚴重誤判。」

他解釋，中國共產黨所做的一切努力，就是為了更好地滿足中國人民對美好生活的向往。「中國從來不把自己的命運押寶在別國身上，中國要不斷超越的是自己，從來沒有把超越美國作為目標，從來沒有挑戰和取代美國、稱霸世界的野心。中美是密不可分的利益攸關方，各自的成功對彼此都至關重要。中國沒有賭美國輸，樂見美國憑借自身的力量，而不是靠壓制別國或讓別國吃藥解決美國自身的問題。」

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秦剛續稱，美國有人認為，美國要從實力地位出發與中國打交道，可以像戰勝前蘇聯一樣贏得對華「新冷戰」，這是對歷史和中國的嚴重無知。「中國不是前蘇聯。前蘇聯的命運就是國霸必衰的前車之鑒。今天中國共產黨領導下的中國，社會主義民主制度不斷完善，人民真正當家作主，經濟繁榮發展，社會和諧穩定，民生不斷改善。」

他指出，哈佛大學肯尼迪政府學院連續十年對中國民眾進行的民調結果顯示，中國民眾對政府的滿意度連續十年都保持在90%以上。

秦剛表明，中國同美國和世界緊密融合，從來不搞侵略擴張，從來不輸出自己的政治制度和發展模式，堅定不移走和平發展道路，積極推動構建人類命運共同體。「把『冷戰劇本』生搬硬套到今天的中美關係，把中國當作對手和假想敵，如同堂吉訶德挑戰風車一樣荒誕和危險。」

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秦剛說，美國有人認為，中美合作面越來越窄，競爭對抗已經占據主導，但這是對中美關係前景的嚴重誤導；事實是，中美合作的需要不是減少了而是增多了，中美不應相互敵對，而更應攜手合作；美國工商界看重中國市場，看好中國經濟前景，希望繼續擴大對華投資，明確反對美對華「貿易戰」、搞「脫鉤」、「斷供」。

他還提及，上世紀60年代初，中國經受過前蘇聯對華搞「斷供」加上三年自然災害的日子，但中國都能挺過來。「今天美國不惜動用國家機器打壓華為，華為不會倒，還會產生出更多的中國『華為』。」

秦剛強調，中美既不能錯失歷史機遇，更不能犯歷史性錯誤，而是應正視現實、認清大勢、回歸理性，本著對歷史、對兩國人民、對世界負責的態度，把握中美關係的正確發展方向；中美之間決不應走向誤解誤判和衝突對抗，必須尋求不同政治制度、不同文化、不同發展階段的兩個大國相互尊重、和平共處之道。

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責任編輯：連兆鋒