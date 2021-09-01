供需雙降 內地8月財新製造業PMI錄49.2 落入收縮區間

受疫情和汛情影響，內地8月財新製造業PMI（採購經理人指數）錄得49.2，遜於預期的50.2，自去年5月以來首次落入收縮區間。分析指，市場供求雙降，通脹壓力仍然高企，經濟下行壓力仍較大。

8月製造業內外需均有下降

8月財新製造業PMI下降1.1個百分點至49.2，自2020年5月以來首次落入收縮區間。這一走勢與國家統計局製造業PMI一致。統計局公布的8月製造業PMI錄得50.1，較7月下降0.3個百分點，略高於榮枯線，為2020年3月以來最低。

受疫情和汛情等因素的影響，8月製造業供給和需求均有下降。製造業生產指數、新訂單指數均落於榮枯線以下，其中製造業生產自2020年3月以來首次出現收縮。受訪企業普遍表示，新冠病例數量回升，加上疫情防控措施趨嚴，對製造業生產造成衝擊，也進一步壓制了需求，並且加劇了投入品供應難度。分類數據顯示，中間品類和投資品類新訂單量下降，消費品類新訂單大致持平。

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外需也出現回落。由於國外疫情持續惡化，海外需求受到抑制，同時運輸受阻，8月新出口訂單指數低於50.0臨界值，為2021年2月以來首次。

供求雙降，也導致8月中國製造業就業指數出現5個月以來的首次下降，顯示就業市場輕微收縮，但幅度有限。

8月就業收縮 通脹壓力高企

8月製造業購進價格指數和出廠價格指數均有小幅上升，通脹壓力再起。製造商反映，主要受原料漲價和運輸費用上升的衝擊，原材料購進價格指數自5月後首次出現加速；出廠價格指數也終結了此前三個月的回落趨勢，再度上升，顯示部分企業為轉移成本上升壓力上調銷售價格，但受疫情及需求相對疲弱制約，加價幅度有限。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月下旬開始的本輪疫情是2020年二季度國民經濟逐步正常化以來遭遇的嚴重挑戰。受此影響，8月製造業景氣度下降，市場供給減少，需求承壓，就業市場略有惡化，通脹壓力依然高企。經濟下行壓力仍然較大，完善疫情防控措施、維持就業市場穩定、做好保供穩價工作，仍需各方面統籌兼顧。

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責任編輯：尹航

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