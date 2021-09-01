中國下令成都美國商會停運 美國務院籲合作解決問題 京回應（第二版）

中美關係緊張之際，位於成都的中國西南美國商會，據報遭中國當局指示停止運作，引發關注。美國國務院呼籲中國當局與該商會合作，解決運作等問題。

*18：46 新增中國外交部回應

在北京，外交部發言人汪文斌今日表示， 不了解情況，請記者向有關部門詢問。又指 中國是法治國家，任何外國組織都應當在中國法律框架下行事。

路透報道，美國國務院發言人呼籲合作，解圍繞中國西南美國商會註冊和未來運作的任何問題，並指美國沒有意識到事件與關閉成領事館有任何關聯。

該名官員又稱，這次關閉是個最新例子，說明中國不訪明、武斷的監管環境，令投資形勢對外企越來越不利。

【中美角力】路透社：北京下令 中國西南美國商會停止運作

據路透昨日報道，中國西南美國商會通知會員，依據中國法律及規範，該美國商會將停止運作，不再以中國西南美國商會名義從事任何活動。但該份聲明沒有交代具體原因。

中國西南美國商會會長王曉東表示，商會正在與當地政府討論其註冊和未來的方向。他認為，中國民政部似乎執行要求外國在中國國內只保留一個官方商會的規定。成都商會不隸屬於總部設在北京的中國美國商會。民政部未有回應傳媒。

資料顯示， 中國西南美國商會成立於1996年，是無黨派、非盈利組織，是 中國西南地區最大的和最具影響力的外國商會之一，業務範圍覆蓋雲、貴、川、重慶和西藏，旨在促進中美經濟、貿易、文化的交流與發展，在美中政府之間起到橋樑作用，促進兩國政府合作，並為商會會員及美資企業提供服務。

責任編輯：林佩怡

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