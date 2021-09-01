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拜登的阿富汗撤軍辯詞 直指要應對中俄挑戰

國情動向 11:18 2021/09/01

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美國完成從阿富汗撤軍後，美國總統拜登（Joe Biden）在白宮發布公開演講，提及中俄。他說，美國正與中國進行一場激烈競爭，正多方面應對來自俄羅斯的挑戰。在這場競爭中，中俄最希望的，莫過於美國在阿富汗再陷十年。

拜登在演講中說，「我們在十多年前的阿富汗計劃中取得了成功。然後我們又待了10年，是時候結束這場戰爭了。」他接著又提及中國和俄羅斯。

「世界在變化。我們正與中國進行一場激烈的競爭。」「我們正在多個方面應對來自俄羅斯的挑戰。我們面臨著網絡攻擊和核擴散。我們必須增強美國的競爭力，以在21世紀的競爭中迎接這些新的挑戰。我們可以同時做兩件事：打擊恐怖主義和應對現在以及將來繼續存在的新威脅。」

拜登還說，在這場競爭中，中國和俄羅斯最希望的，莫過於美國在阿富汗再陷十年。

至於美方持續渲染的所謂「中國威脅」，中國外交部發言人趙立堅早前回應指，英語有句俗話叫「拿著錘子的人，看什麼都像釘子。」美國企圖永遠維持世界霸權，主導國際規則，因此看誰都像挑戰威脅、都像釘子，這是典型的「以小人之心，度君子之腹」。在全球化時代，以意識形態劃線，拉幫結派搞針對特定國家的「小圈子」才是對國際秩序的破壞，終究是不得人心的、也是沒有出路的。

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責任編輯：尹航

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