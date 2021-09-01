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【內地疫情】連續4日本土零新增 省內無中高風險地區可恢復跨省遊

社會熱點 11:59 2021/09/01

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內地新冠疫情漸趨緩和，昨日（8月31日）新增19宗確診，均為境外輸入病例；本土個案連續4日清零。文化和旅遊部市場管理司近日印發指南稱，省（區、市）內無中高風險地區後，可恢復旅行社及在線旅遊企業經營跨省團隊旅遊，及「機票+酒店」業務。

文旅部印發的《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南(第三版)》指出，要堅持常態化精準防控和局部應急處置有機結合，原則上不對全行業實行「一刀切」。結合疫情防控中高風險地區管理措施，實施跨省旅遊經營活動聯動管理。對出現中高風險地區的省（區、市），立即暫停旅行社及在線旅遊企業經營該省（區、市）跨省團隊旅遊，及「機票+酒店」業務。

【新冠疫苗】我們何時再能旅遊？中國歐盟都撐「疫苗護照」（第三版）

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指南另明確，旅行社要對旅遊產品進行安全風險評估，不組團前往中高風險地區旅遊，不承接中高風險地區旅遊團隊，不組織中高風險地區遊客外出旅遊。相關區域列為疫情中、高風險等級時，未出發的旅遊團隊必須立即取消或更改旅遊行程。

此外，指南強調旅行社應加強行前排查，做好遊客信息採集、健康檔案、檢測登記，出示健康碼並在出行前再次核驗；並要求遊客乘坐汽車等交通工具應全程佩戴口罩，嚴格執行景區和文化娛樂場所「限量、預約、錯峰」等措施，主動配合接待單位做好疫情防控相關工作。

據國家衛健委通報，昨日新增19宗境外輸入確診病例，分佈為廣東6宗，雲南4宗，上海3宗，天津2宗，北京、浙江、福建和廣西各1宗；另再多13宗無症狀感染病例，均為境外輸入。

責任編輯：易燕丹

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