▲ 中國據報答應援阿富汗人道物資 卡塔爾警告孤立塔利班會更亂

美國完成撤出阿富汗，塔利班政府籌組工作也接近完成，但至今未有主要國家承認塔利班為阿富汗政府。中國駐卡塔爾大使據報在當地會見阿富汗塔利班代表，俄羅斯傳媒稱，中國方面同意向阿富汗提供人道援助物資。卡塔爾當局則警告，國際社會若孤立塔利班，恐會導致更大規模不穩。聯合國也警告，阿富汗或會出現人道災難，敦促各國提供援助。

俄羅斯衛星通訊社報道，中國駐卡塔爾大使周劍周二（31日）在多哈，與塔利班駐多哈代表阿巴斯·斯塔尼克扎伊（Sher Mohammad Abbas Stanikzai）會面，周劍表示，中方有意向阿富汗運送人道援助物資。

塔利班多哈政治辦公室發言人納伊姆·瓦爾達克（Muhammad Naeem Wardak）在Twitter發佈消息，指斯塔尼克扎伊率領代表團，在多哈與周劍會晤。

瓦爾達克還稱，中國大使積極評價阿富汗正在組建的新政府，強調中方計劃向阿富汗發送人道援助物資。中國駐卡塔爾大使館網站則沒有雙方會晤的消息。

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卡塔爾首都多哈，是塔利班負責對外關係的政治辦公室所在地。卡塔爾在塔利班與外部世界交往中一直扮演重要角色。卡塔爾近日據報亦聯合土耳其，與阿富汗塔利班談判，討論由卡、土兩國負責喀布爾機場營運和保安事宜，令機場盡快恢復正常。

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卡塔爾副首相兼外交大臣穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani），周二與德國外長馬斯（Heiko Maas）會面後表示，卡塔爾不急於承認塔利班為阿富汗合法政府，但會全力支持阿富汗穩定。

穆罕默德敦促國際社會與塔利班接觸，以應對阿富汗的社會經濟和安全問題。他暗示，孤立塔利班恐會導致恐怖組織有機可乘，導致更大不穩，反問各國假如設置門檻，停止同塔利班接觸，那麼誰會填補真空？

馬斯也坦言，自己個人相信，現在除了與塔利班接觸，別無他法，因為外界不能承受阿富汗不穩，這會助長恐怖主義，並對周邊國家造成巨大衝擊。

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另外，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）周二亦指出，阿富汗人道災難正逼在眉睫。他對當地正在加劇的人道和經濟危機表示嚴重關切，稱當地基礎服務供應可能徹底崩潰。古特雷斯敦促，各國盡快為阿富汗提供緊急資金。

阿富汗近日在美國凍結其資產下資金短缺，物價飛漲，當地銀行出現擠提。塔利班接管前，阿富汗央行約有90多億美元儲備，但據報大部分都存在海外。塔利班掌權後，美國拜登政府宣佈凍結阿富汗資產。

中國常駐聯合國副代表耿爽日前在安理會指出，有關國家應該為自己過去20年的所作所為負責，兌現對阿富汗和平重建的承諾，不能一邊聲稱關心阿富汗人民福祉，一邊卻實施單邊制裁；不能一邊聲稱支持阿富汗加快經濟社會發展，一邊卻扣押凍結阿富汗海外資產；更不能在阿制造巨大災難後一走了之，卻把責任推給阿鄰國和安理會。

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責任編輯：連兆鋒