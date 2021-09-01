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節日臨近內地農產品市場供給充足 農業部：冀多吃豬肉、多買豬肉

經濟脈搏 12:05 2021/09/01

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隨著中秋、國慶兩節臨近，農產品消費將迎來傳統旺季。農業農村部副部長馬有祥周三（9月1日）在發佈會上表示，節日期間農產品市場供給充足，近期豬肉價格下跌，希望大家趁這個機會多吃豬肉、多買豬肉。

馬有祥稱，除了糧油外，今年豬肉、蔬菜、水果等「菜籃子」產品生產供給形勢也不錯。特別是生豬產能完全恢復，7月末全國能繁母豬和生豬存欄量分別恢復到2017年年末的101.6%、100.2%，提前半年實現恢復目標。

事實上，今年7月份以來，為應對生豬和豬肉價格過快下跌，國家發展改革委會同有關部門，合計掛牌收儲5萬噸中央凍豬肉儲備，並指導各地同步收儲，穩定市場預期。國家發改委新聞發言人孟瑋表示，這些政策措施，有效遏制了生豬價格過快下跌的勢頭，生豬價格出現明顯反彈。

據內媒《證券日報》報道，中國國際經濟交流中心經濟研究部副部長劉向東表示，前期豬肉價格上漲較快時，很好地發揮了國家儲備的市場化調節作用，此次啟動豬肉收儲工作，一方面是補庫存的需要，另一方面也是出於對前期鼓勵增加豬肉供給的市場行為進行調解，避免豬肉價格出現大幅波動。

【中國經濟】內地7月PPI年升9%高於預期 CPI升1%（第二版）

中國6月CPI按年漲1.1% 升幅與PPI均略有回落

責任編輯：李冰琪

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