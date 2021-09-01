疫情衝擊下 內地暑假票房僅過73億 不及2019年一半

內地暑假結束，今年暑期檔總票房僅過73億元（人民幣，下同），不及新冠疫情前2019年同期的一半，甚至不如2014年至2018年同期票房。

受新冠疫情反彈拖累，不少原定暑假上映電影紛紛撤期，一些中高風險地區的戲院又再度關閉，是暑期檔冷清的一大原因。此外，東京奧運分流觀眾、引進大片減少、各地暴雨等，也被指不利票房。

據燈塔專業版數據，截至昨（8月31日）晚21時30分，今年暑期檔總票房73.78億元，總人次2.03億。國產電影包攬票房前5名，檔期內只有兩部電影票房突破10億元。票房冠軍為劉偉強執導、張涵予、袁泉主演的電影《中國醫生》（13.22億元），暫列中國影史票房第52名。第二名則是7月30日上映，由甄子丹、謝霆鋒主演的《怒火·重案》（10.82億元）。

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相對於疫情前，2019年的暑期票房達177.78億元，今年票房差上百億。去年受疫情影響，暑期票房為36.16億元，僅《八佰》就貢獻20億元。

外界原本預期，陳凱歌、徐克、林超賢導演，吳京及易烊千璽主演的抗美援朝電影《長津湖》，能衝擊今年暑期票房，但因疫情而宣布撤檔。該片將於9月30日上映，決戰國慶檔期。

對於9月票房，業內人士都比較保守，認為在疫情餘波下，戲院不會那麼快恢復。

責任編輯：林佩怡

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