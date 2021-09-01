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【中國樓市】智囊李揚：警惕樓價下跌風險 防止「負資產」

經濟脈搏 13:29 2021/09/01

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中國樓市調控不斷升級之際，國家金融與發展實驗室理事長李揚表示，要警惕樓價下跌風險，防止出現「負資產」。

據中國經濟網報道，李揚周日（8月29日）在中國城市百人論壇上表示，「如果有一天房子價格低於現有負債，賣了都還不了款，市場真正的危機就到來了」。

李揚

他指出，房地產市場和房地產金融的劇烈波動，強烈影響一國宏觀經濟的運行。他談到，上世紀末期以來，房地產市場的扭曲和房地產金融市場的波動，甚至成為導致一些國家宏觀經濟波動和經濟長期衰退的主要因素，在美國、日本尤甚。

他並引用數據，指中國居民自有住房率在去年達到89.84%，遠超世界平均水平69%，「基於這種房地產市場結構，要貫徹『房住不炒』的方針，實在十分困難，大城市尤其明顯」。

建議大城市 明確租賃住房為主

李揚認為，中國大城市尤其要把房地產市場政策放在重要位置，要創造有效的租賃住房市場體系，明確租賃住房為主。

他補充，新市民、青年人就業市場主力，城市的居民住房問題，主要妥善解決這批人的住房問題，要形成公租房、保障性租賃住房和共有產權房的多層次保障體系。

他又注意到，部分城市在控制樓價上限的同時，控制樓價下限。而一些城市住房空置率高達10%以上。他建議，大城市要對本地區人口流動和住房需求「心中有數」，結合「十四五」規劃等制定本地住房規劃。

【中國樓市】住建部：確保城市住房租金年漲幅不超5%

北京住房租賃條例公開徵求意見 房租上漲過快可調控

住建部昨稱，將全面落實房地產市場長效機制，穩地價、穩房價、穩預期；各級政府要下決心、下力氣解決好新市民和青年人的住房問題，加快保障性租賃住房建設。

當局並就城市更新防止大拆大建發布通知，要求統籌解決新市民、低收入困難群眾等重點群體租房問題，城市住房租金年度漲幅不超過5%。

責任編輯：林佩怡

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