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【雙減政策】內地27年老牌教育機構倒閉 1.3萬人等退錢未有期

社會熱點 14:06 2021/09/01

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今天是開學日，也是內地「教育雙減」政策實施的第一個學期。政策下，有不少校外培訓機構轉型困難，就此離場。在內地擁有27年歷史的巨人教育，昨（8月31日）透過公眾號發聲明稱，因經營困難，秋季將無法繼續向學員提供教學服務；另由於多種原因，可能無法滿足家長的退費要求，將安排學員轉課至其他教學機構。

據內地傳媒報道，巨人教育資金鍊已經斷裂，目前已有大概1.3萬人登記退費，但具體何能退款並無時間表。

巨人教育聲明表示，對無法繼續履行辦學承諾深表歉意和遺憾。現已聯繫多間培訓機構提供課程，以及通過第三方機構協調資源，以幫助巨人教育學員轉化未消耗的學費，減少家長損失。並提及多個辦理轉課的選擇，包括安排巨人教育學員轉課至高思教育、核桃編程或童程童美等教育機構繼續上課；或選擇個性化一對一學員解決方案；或委託第三方轉課方案。

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早於8月就有消息傳出，指巨人教育資金鏈斷裂，拖欠教師工資且轉型方向未定；大批家長要求退費，但未有具體退款到賬時間表。

內地傳媒《上游新聞》記者走訪巨人教育位於北京白紙坊的校區，發現大門緊閉。門上貼有公告稱，「為積極回應黨和國家的《進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》要求，貫徹落實北京市教委『雙減』工作的部署安排，巨人學校從8月11日起全面停止所有暑假班授課」。公告另提及將提供三種途經供家長遞交退費申請。

北京「 雙減」落地 不再審批新學科類培訓機構

無視雙減政策違規補習 教育部查處多地校外培訓機構

報導引述巨人教育某門市工作人員稱，不斷有家長前來咨詢或申請退費事宜，「現在已經有大概1.3萬人登記退費，退款具體什麼時候到賬，我們也不知道，也沒有時間表，我們也已經兩個半月沒有發工資了。」

成立於1994年的巨人教育，在內地有「教培界黃埔軍校」之稱。從一所培訓機構發展成大型綜合教育集團機構，在北京就設有100多個教學區，在其他城市也設有分校，科目涉及英語、文體藝術、電腦等各個領域，多達100餘種。機構在2006年還曾獲選為中國十大教育集團、2007年曾獲最具品牌影響力教育機構。

日前中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》明確，學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作。國務院教育督導委員會辦公室更印發通知，下令各省區起每半個月通報「雙減」工作落實進度，未能落實者將被究責。

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