人行顧問劉世錦：中國第四季經濟或回到接近常規狀態

中國人民銀行貨幣政策委員會委員劉世錦，今日在2021中國（鄭州）國際期貨論壇上表示，中國第四季宏觀經濟可能回到接近常規的狀態。隨著經濟逐步常態化，貨幣政策也應逐步趨於正常；宏觀政策不能急轉彎，但仍需要轉彎。

他認為，中長期宏觀槓桿率要逐步穩住，且應有所降低。需要糾正把中國經濟增長主要寄託於寬鬆的宏觀政策，而忽略結構性潛能的傾向。

宏觀政策不能急轉彎 但仍需轉彎

另外，劉世錦表示，大宗商品供求基本面並未出現根本性改變，價格上升是短期現象。中長期來看，大宗商品供求關係的基本面並未有大的改變，經濟恢復常態後，上中下游領域產能普遍過剩的格局仍將維持。PPI上漲是短期的，向CPI的傳導也有限。

值得注意，8月財新中國製造業PMI降至49.2，為去年5月以來首次跌入收縮區間，經濟下行壓力仍然較大。而分項指數顯示，8月製造業購進價格指數和出廠價格指數，均有小幅上升，通脹壓力依然高企。

供需雙降 內地8月財新製造業PMI錄49.2 落入收縮區間

8月PMI數據透露疫情影響仍大 料下半年政策將邊際放鬆

中證監副主席方星海，今日在前述國際期貨論壇上表示，針對今年以來的大宗商品價格上漲現象，可以通過建立期貨模型，預測未來一段時期內市場供需狀況、物價走勢，研判通脹等潛在風險，為國家宏觀調控提供前瞻性信號。同時在擴大開放中，提高中國大宗商品市場的定價影響力，著力在大豆、棕櫚油、PTA、原油等品種上在亞洲時區率先形成突破。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁