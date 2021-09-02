阿富汗塔利班「擦鞋」中國難奏效 解困要有實際行動

美國完成撤出阿富汗，塔利班慶祝成功趕走美國人，但對這個武裝組織來說，接下來管治阿富汗才是更大的考驗。塔利班再一次向中國示好，形容中國是阿富汗「偉大鄰國」，希望中方參與阿富汗重建。不過，塔利班說得再好聽，恐怕也難以改變中國的佈局和顧慮。塔利班現時最需要以實際行動，說服國際社會它有所改變，畢竟現在扣起阿富汗大批資產的，根本不是中國。

阿富汗塔利班發言人蘇海爾（Suhail Shaheen）本周再次接受《南華早報》採訪，他讚揚中國是阿富汗的偉大鄰國，可以對阿富汗重建擔當建設性和正面角色，為阿富汗人民帶來經濟發展與繁榮，塔利班也期望中國會這樣做。

蘇海爾重申，塔利班不會容許任何組織以阿富汗為基地，對任何外國發動襲擊。他又否認塔利班目前禁止阿富汗女性工作，稱婦女仍在不同範疇工作，而塔利班日前已宣佈公共衛生部的女性僱員可回到崗位。

蘇海爾7月初也曾經《南華早報》向中國示好，提出相似表述和承諾，並形容中國是阿富汗的朋友，塔利班會保證中方人員安全。

中國據報答應援阿富汗人道物資 卡塔爾警告孤立塔利班會更亂

塔利班讚中國是偉大鄰國 並提出這樣的期待

然而，口講無憑，實質行動才最重要。塔利班政治部對外安撫信息，與現時外界所知實際情況有一定差距。

塔利班接管喀布爾後，儘管市面秩序大致安定，但不少消息和報道都指，塔利班正在限制女性，尤其是女性新聞從業員工作。

對中國來說，現時更是心裏沒底，塔利班會否真的與一切恐怖勢力，尤其是疆獨恐怖組織「東伊運」徹底割席，以至予以打擊。

喀布爾機場外上周發生「伊斯蘭國」所為炸彈襲擊，正正反映恐怖組織在阿富汗活躍尋找機會捲土重來。阿富汗安全形勢甚至有可能比外界想像更差，塔利班也許無力控制這個，向來沒有有效中央管治的國家。

央視採訪喀布爾機場襲擊傷者：美軍開槍殺傷多人 BBC也這樣講

耿爽談阿富汗：美國澳洲濫殺平民 刑責絕不能一筆勾銷

事實上，即使撇除恐怖組織因素，塔利班的伊斯蘭原教旨主張，亦與中國講求的經濟發展南轅北轍。塔利班反對音樂、電影和娛樂，限制女性讀書和工作，說明提升生活質素並非其奮鬥目標，與中國共產黨執政理念和唯物價值觀根本不同。

不少分析也認為，中國現階段關心的只是阿富汗是否穩定，會否威脅新疆與一帶一路安全，無意大舉投資阿富汗；即使阿富汗稀土蘊藏豐富，中國把阿富汗納入一帶一路，也會是很久以後才可能考慮的事。

中國會否承認阿富汗塔利班政府？汪文斌引毛澤東的話回應

阿富汗牽動中美與台海 美專家：這一點我倒希望北京猜對

可見塔利班向中國「擦鞋」，其實無助解決他們眼前的治理問題。美國政府目前已凍結阿富汗在美資產，而阿富汗央行94億美元儲備據報大部分都在阿境外。

塔利班政權現時沒有主要國家承認下，資金短缺正使阿富汗經濟形勢日益嚴峻，物價飛漲成為民眾過活最大難題。內地傳媒報道，喀布爾機場近日一瓶水竟索價40美元，一份飯更要100美元，而且只收美元。

打江山易，坐江山難。塔利班與其一味向中國示好，倒不如立刻以實際行動令整個國際社會改觀，方為阿富汗的最大生路和出路。

和塔利班與虎謀皮實不得已 但也切忌走得太前

拜登袖手阿富汗公關災難 他為何不怕歐洲「脫美投華」？

新疆政府促塔利班打擊「東伊運」 以這美國電影批美國

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁