【神州快訊】科通芯城(00400)中期淨利潤同比增45.4%至1.72億人幣

▲ 科通芯城打造智能硬件AIoT芯、端、雲的產業閉環。

8 月 31 日，科通芯城集團（00400.HK），公佈截至2021年6月30日止未經審核的半年業績。報告期內，公司淨利潤及收入均錄得顯著上升，實現淨利潤為1.72億元（人民幣，下同），同比大增45.4%；總收入為39.27億元，同比增19.7%。受益於全球5G建設高速發展，電動汽車(EV)和智慧醫療的需求和發展表現更強勁，令芯片市場越發熾熱，而科通芯城的業務也直接得益，因此期內業績增長持續加速。

上半年，公司毛利3.45億元，升35.3%。毛利率上升主要由於改變銷售組合所致，產品組合當中包括毛利率較傳統IC元器件為高的車聯網、智能家居、AI監控等專有市場的銷售。期內，公司權益股東應佔利潤為人民幣1.11億元。

科通芯城是服務全球芯片產業和智能硬件生態的技術服務公司，為全方位服務5G產業鏈，科通芯城組合成「科通技術+硬蛋科技」的發展模式，打造智能硬件AIoT芯、端、雲的產業閉環，為集團帶來可持續業務收益。

「科通技術」是服務芯片產業的技術服務平台，主要為國內AIoT智能硬件企業提供IC 芯片應用設計和營銷服務。「硬蛋科技」是提供智能硬件AIoT技術和服務的平台，專注於自有的AIoT技術產品研發及銷售，以及發展AIoT 模組定制化解決方案，深耕電動汽車、車聯網及5G 技術應用等領域。

芯片業務持續攀升 獲投資者追加注資

「科通技術」目前與全球50%以上的高端芯片供應商及眾多國內頂尖的芯片企業達成代理協議，服務上游百家以上的全球高端芯片供應商和下游數以萬家的AIoT 智能硬件企業。龐大且持續拓展的芯片市場得益於5G技術應用加速規模化。「科通技術」的芯片業務也持續攀升，收入同比大幅增67.6%。

繼 2020 年「科通技術」成功獲得 19 家機構投資者注資後，當中隸屬廣東最大的省屬綜合金融平台的廣東粵財基金管理有限公司的旗下基金，廣東省產業發展基金於期內更追加投資約1.5億元，以獲得「科通技術」4.92%的股權。支持「科通技術」在高速發展的 5G 應用及國內萬億級的芯片市場大力發展，並將助力核心業務持續實現高增長回報。完成交易後，科通芯城持有約 62.42%的「科通技術」。

（資料由客戶提供）