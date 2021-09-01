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國藥二代新冠疫苗將亮相服貿會 可有效中和變異毒株

社會熱點 17:16 2021/09/01

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國藥二代新冠疫苗將亮相服貿會 可有效中和變異毒株

2021年中國國際服務貿易交易會，將於周四（2日）在北京揭幕。屆時，國藥集團中國生物將展出3款診斷試劑、2款特效藥、4款新冠疫苗，當中包括2款全球首發，可有效中和變異毒株的二代新冠疫苗。

據中國生物微信公眾號消息，中國生物北京生物製品研究所、武漢生物製品研究所的兩款新冠滅活疫苗，均已獲批上市。這次服貿會，中國生物將帶來兩款新冠滅活疫苗的升級版。這款二代新冠疫苗能有效中和變異毒株，更是全球首發。

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此外，會上將展示一款重組蛋白新冠疫苗。該疫疫是全球領先針對病毒變異量身定做的廣譜重組新冠疫苗。從臨床試驗情況看，這款疫苗能夠有效對抗Delta等變種病毒。

至於另一款mRNA變異株新冠疫苗，則是擁有自主知識產權和特點優勢，中國生物目前正在完善mRNA平台建設和大規模生產車間布局。

中國生物北京生物製品研究所、武漢生物製品研究所的兩款新冠滅活疫苗，均已獲批上市。

除疫苗外，會上將展出2款特效藥，包括特異性免疫球蛋白。該藥品是特異性新冠治療藥物，以含有高效價新冠抗體血漿為原料所製備。另一特效藥為單克隆抗體，具有中和作用的新冠單克隆抗體，既可作為高危人群的短期預防，也可用於病毒感染後疾病的治療，是全球新冠疫情防控研究的熱點。

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至於在抗擊新冠疫情中發揮重要作用的診斷試劑，中國生物也將帶來多款試劑盒，包括新冠病毒核酸檢測試劑盒、30分鐘新冠病毒核酸快速檢測試劑盒，以及新冠病毒中和抗體檢測試劑盒。

據了解，截止目前，國藥集團中國生物是全球唯一擁有獨立知識產權、在三條技術路線上研發四款新冠疫苗的企業。

責任編輯：易燕丹

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