被質疑「貸款發歌」粉絲攻擊媒體 蔡徐坤道歉

中國頂級流量明星蔡徐坤被質疑「貸款發歌」 、粉絲集體攻擊媒體，蔡徐坤週二（31日）稱向消費者誠懇致歉，並呼籲粉絲文明上網，理性發言。

貸款型發歌惹爭議 一夜上傳餘下所有歌曲

《迷》是蔡徐坤於4月13日發行的新專輯，上線僅用1小時56分25秒就突破了5000萬元（人民幣，下同）的銷售額，刷新了某音樂平台「殿堂史詩唱片」銷量等級認證紀錄。這張引起爭議的數字專輯，售價26元，截至8月29日，《迷》在平台賣出323.8萬張，銷售總額超過8000萬元。但神奇的是，這張原本應該有11首歌的專輯卻只放出了5首歌，剩下的6首「即將上架」的歌只有一首有歌名。一般歌手發佈新專輯，都是整張專輯一起發售的，此現象出現後爭議四起，被質疑「貸款型」發歌。蔡徐坤工作室連夜上傳剩餘歌曲，隨後又公開道歉。

數位不願透露姓名的音樂圈內人士也對此現象表示不解，「從沒見過這樣的事，只能說，離譜。」

據《天津日報》報道，蔡徐坤工作室31日對此事作出回應，表示《迷》中新歌已上線，全部歌單同步解鎖。相關工作人員表示，歌曲可以一次上5首。肯定不是現寫的，之前是有正常的宣傳節奏的。專輯頁也有寫明「除率先上線的作品外，專輯內其他曲目將陸續發佈」。

有人說這是又一個頂流終於「翻車」，事情鬧大後蔡徐坤方連夜補齊新歌，可是惡劣結果已經造成了無法挽回。

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相關媒體報道引起粉絲攻擊 蔡隨後道歉

另外，「貸款發歌」一事經媒體報道後，相關報導的媒體遭到疑似蔡徐坤粉絲的大量言語攻擊。

極目新聞31日報導說，8月29日至30日，在其陸續發出《蔡徐坤專輯已賣8000萬仍有6首未出》等三篇調查文章及數篇評論文章後，極目新聞的評論區及後臺遭遇部分疑似蔡徐坤粉絲群體大量言語攻擊。

極目新聞表示，已將被攻擊內容作為相關依據進行固定，將上報網路監管部門。

隨後，蔡徐坤工作室在致歉信中提到「深刻認識到在專輯發售之初，未盡到提前以顯著方式提醒告知全部歌曲上線時間的義務，在此向各位消費者誠懇致歉，感謝來自媒體和網民的監督」，蔡徐坤粉絲則表態支持，並強調會「理智追星」。

就粉絲事件 微博出手管理

新浪微博管理員31日發佈公告說，近日，極目新聞發佈關於明星蔡某某的相關報導引發熱議，微博發現評論區存在集體攻擊媒體的行為，部分帳號刷屏控評，並通過評論、私信等方式對媒體和新聞工作者進行謾駡攻擊、造謠污蔑。

公告還說，就此次惡意控評事件，微博處理了互撕謾駡帳號460個、攻擊媒體帳號150個、控評刷贊帳號9040個，違規帳號將視情節被處以禁評、禁贊、禁私信以及禁言一周至三個月的處罰。

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責任編輯：李冰琪

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