▲ 中國會否承認阿富汗塔利班政府？汪文斌引毛澤東的話回應

阿富汗塔利班據報已完成磋商，會於本周宣佈組建新政府。中國外交部發言人汪文斌被問及，中國會否承認阿富汗塔利班政府政府時，引用了毛澤東的話：「阿富汗是一個英雄的國家，歷史上從來沒有屈服過。中阿兩國是友好國家，中國不想損害阿富汗，阿富汗也不想損害中國，兩國是相互支持的。」

汪文斌周三（1日）主持外交部例行記者會，他指出，阿富汗歷史正在翻開新的一頁，機遇與挑戰並存，困難與希望同在；飽經苦難的阿富汗人民，正迎來國家和平與重建的新起點。

汪文斌說，國際社會也高度關注阿富汗即將組建新政府的動向，中方真誠希望阿富汗各方，順應本國人民的迫切願望和國際社會的普遍期待，構建開放包容的政治架構，奉行溫和穩健的內外政策，同各種恐怖組織徹底切割，同世界各國，特別是周邊國家友好相處。

汪文斌又引用了毛澤東1964年會見訪華阿富汗國王查希爾（Mohammed Zahir）的話：「阿富汗是一個英雄的國家，歷史上從來沒有屈服過。中阿兩國是友好國家，中國不想損害阿富汗，阿富汗也不想損害中國，兩國是相互支持的。」

汪文斌強調，中方會一如既往奉行面向全體阿富汗人民的友好政策，尊重阿富汗主權獨立和領土完整，不干涉阿富汗內政，繼續為阿富汗早日實現和平重建提供力所能及的幫助。

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另外，汪文斌指出，美軍雖然撤出了阿富汗，但美軍及其盟友過去20年裏，在阿富汗犯下的屠殺平民的罪行，必須調查清楚，兇手必須被繩之以法。

汪文斌引述數據顯示，截至2020年4月，至少47,245名阿富汗平民，在美國發動的阿富汗戰爭當中喪生。「阿富汗人民的生命理應得到捍衛，阿富汗人民的人權理應得到維護。這事關國際法治、事關國際正義和人權進步。」

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俄新社日前稱，塔利班會於周五（3日）宣佈成立新政府。塔利班政府閣員名單尚不明確，但綜合外電消息，塔利班多哈政治辦公室負責人巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）會出任外交部長。巴拉達爾近年一直代表塔利班對外接觸，早前也率團訪問中國及俄羅斯。

塔利班領導人阿洪扎達（Hibatullah Akhundzada）料成為阿富汗伊斯蘭酋長國領導人。塔利班已故創始人奧馬爾（Mohammed Omar）長子葉爾孤白（Mullah Mohammad Yaqoob），據報會擔任國防部長。塔利班旗下武裝組織「哈卡尼網絡」頭目哈卡尼（Khalil Haqqani）會成為內政部長。

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責任編輯：連兆鋒