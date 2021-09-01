西安地鐵爆爭執 女乘客遭保安扯爛衫拖走 警方介入（有片）

內地近日瘋傳一段影片顯示，西安地鐵一名女乘客遭保安強行拖出車廂，期間衣衫被扯破，女子尖叫。據西安地鐵方面表示，該名女乘客在車廂內與其他乘客發生口角，辱罵身邊乘客並有肢體衝突，故將她帶離車廂，並指她「反應激烈，拒不下車」。

事件引起輿論爭議，網民批評地鐵保安暴力執法，還將對方衣服撕破，質疑侮辱了女乘客。內地傳媒報道，當地警方已介入處理事件，而交通運輸部官方微博今日回應網友評論稱，「已上報該事件，正在處理」。

綜合傳媒報道，有目擊者還原事件經過，指涉事女乘客因打電話太大聲，有老人罵她是女流氓，兩人繼而發生爭執。老人動手打了女乘客，保安以為女子在打老人拉其下車，女子不願下車，就發生網傳影片中的一幕。另目擊者表示，自己看到的情況是，該女子的傘壞了、胳膊被抓傷、衣服也撕破了。

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在影片可見，女子遭保安拉走，上身衣不蔽體，女子尖叫。她後來說自己身份證等都在裡面，於是跑回車廂，保安又再撲上去。最後畫面顯示女子蹲坐在車廂內，並抱著扶手，保安站在一旁。

地鐵回應惹議 網民質疑支持暴力

西安地鐵運營分公司事後表示，8月30日下午，一女乘客在3號線行駛的車廂內與其他乘客發生口角。期間，其不停辱罵身邊乘客並產生肢體衝突，嚴重影響乘車秩序。在車輛抵達大雁塔站後，站內工作人員和熱心乘客對其勸阻並試圖將她帶離車廂。期間因該乘客反應激烈，拒不下車，為確保地鐵行車安全，車站工作人員及時報警協助處置。隨後該乘客在安保人員陪同下，抵達目的地後自行離開，未對後續車廂內乘車秩序造成較大影響。

不過，網民對這個回應不收貨。網友質疑，發生糾紛只拖拽這名年輕女性，看到事實並不像通報中寫的「安保員和乘客合力將當事人帶離現場」，而是一名男性安保將女子在地上拖拽，導致對方衣服被撕破，衣不蔽體。請問安保員有權利這樣暴力執法嗎？西安地鐵部門這樣通告就是支持安保這樣暴力，那以後普通乘客乘坐地鐵的安危如何保證？

律師：安保不具執法權 行為或涉侮辱

觀察者網引述北京京師律師事務所律師熊超表示，安保屬於企業內部聘請的人員，不具備執法權。這名地鐵安全員所做的不僅是侮辱行為，也侵犯了女乘客的人身權利，應當受到相應的治安管理處罰。

另據澎湃新聞，湖南金州律師事務所高級合夥人、律師邢鑫認為，影片中無法判斷拖拽過程中保安是否具有主觀方面的故意，如果只是因為動作激烈造成女子隱私暴露，應當謹慎起見，不宜輕易認定保安對女性侮辱。如果當事女子認為自己的權益受侵犯，可以投訴、舉報、起訴。

責任編輯：林佩怡

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