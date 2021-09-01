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【共同富裕】官媒刊文：多高收入會成為調節目標？

經濟脈搏 17:41 2021/09/01

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中共中央財委會日前會議提出要「合理調節」高收入與過高收入，但未明確定義。人民日報社旗下的「中國經濟週刊」31日刊文討論何為「高收入」，至於「合理調節」，有專家表示，對高收入者，個人所得稅一定是應徵盡徵。

三口之家年收入50萬或為高收入家庭

該文章題為「共同富裕新路徑：多高收入會成為調節目標？」。文章引述國家統計局局長寧吉喆2019年曾表示，中國擁有全球規模最大、最具成長性的中等收入群體。中等收入群體的標準是，以中國典型的三口之家的年收入在10萬元（人民幣，下同）至50萬元之間。

報道說，「言外之意，年收入50萬元以上，可以認定為高收入家庭」。

報道稱，截至目前，學界及官方尚未提出「過高收入」的界定標準，但在經濟領域，一些相似的概念或可提供參考。

中央促「共同富裕」提合理調節高收入 專家倡稅制這樣改革

中央明確「共同富裕」標準 提出規範高收入、鼓勵回報社會

招商銀行聯合貝恩公司發布的「2021中國私人財富報告」顯示，2020年，中國可投資資產在1000萬元以上的中國高淨值人群數量達262萬人；預計到2021年底，中國高淨值人群數量將接近300萬，而這部分人掌握的可投資資產總規模接近84兆。

而胡潤研究院發布的「2021世貿港珠澳口岸城—胡潤全球富豪榜」顯示，中國擁有10億美元的企業家達到1058位，成為世界上第一個擁有1000位已知10億美元企業家的國家。

報道沒有給出答案，僅提問「1000萬元和10億美元，哪一個會是過高收入的界限？」

而針對高收入、過高收入如何調節，報導引述人社部原勞動工資研究所所長、中國勞動學會特約研究員蘇海南表示，調節高收入群體，首先就是稅收。「對高收入者，個人所得稅一定是應徵盡徵」，此外，財產所得稅、資本利得稅，以及房地產稅、遺產稅、贈與稅等都應該有優化調整。

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責任編輯：李冰琪

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