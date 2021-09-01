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防未成年沉迷網絡遊戲 內地部分電競賽事限制年齡

國情動向 18:25 2021/09/01

分享：

內地當局推行防止未成年人沉迷網絡遊戲的措施後，據中國新聞網報道，一些電競賽事已著手限制選手年齡，更有賽事已要求選手須滿18歲。

其中，PEL和平精英職業聯賽公告稱，將對參賽選手年齡展開合規工作。

PEL和平精英職業聯賽公告稱，為響應最新要求，將對參賽選手年齡展開合規工作。而原定於9月2至5日舉辦的常規賽，將延至9月9至12日舉行。

至於KPL王者榮耀職業聯賽則明確，KPL和K甲選手必須年滿18歲方可參賽；同時新增後補名單，賽季期間將滿18歲的選手可列入候補，滿18歲後可申請參賽，經同意後加入正式名單。此外，選秀所有流程重置，9月6日重新舉行選秀大會。

網遊禁令加辣！未成年人周五六日假期  每天限時打機1個鐘

國家新聞出版署日前印發《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，所有網絡遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日每日的晚上8時至9時，向未成年人提供1小時服務，其他時間一律不得向未成年人提供網遊服務。

中國電競行業恐受衝擊

由於電競講求反應，選手往往都非常年輕，20歲已稱為老將，業內人士擔憂，新規會衝擊中國電競行業。

此前，中國電競產業發展蓬勃，根據艾瑞諮詢發布的中國電競行業報告，去年電競整體市場規模超過1450億元。而去年年底，電子競技被批准成為杭州2022亞運會正式項目。

內地網民反應：

  • 有一說一，不要一刀切啊！:電競圈都是吃青春飯的，到了一定年紀就跟不上操作了
  • 那這還打個啥啊……黃金年齡就那麼幾年
  • 有些選手的黃金期就是16左右啊…明明承認了電競卻非要把它和遊戲掛鉤
  • 體育競技不限制，那為什麼電子競技要限制

責任編輯：林佩怡

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