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國常會：加大對小微企業支持 增3000億元支小再貸款額度

經濟脈搏 19:43 2021/09/01

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8月財新中國製造業採購經理指數（PMI）跌至18個月低位。總理李克強今日（1日）主持召開國務院常務會議，部署加大對市場主體特別是中小微企業紓困幫扶力度，加強政策儲備做好跨周期調節。

國務院常務會議指出，穩增長、保就業，重在保市場主體特別是量大面廣的小微企業。加大對小微企業的支持力度，針對大宗商品居高不下導致的生產成本經營成本上升、應收賬款增加，疫情災情等問題，進一步採取措施穩住市場主體、穩住就業，保持經濟運行在合理區間。

一是加大幫扶政策力度，今年再新增3000億元人民幣支小再貸款額度，支持銀行向小微企業和個體工商戶發放貸款。二是進一步深化「放管服」改革，優化營商環境，降低制度性交易成本，保護產權，保護公平競爭，增強發展信心

三是統籌做好跨週期調節，發揮地方政府專項債作用帶動擴大有效投資。加強政策儲備，適時出台部分惠企政策到期後的接續政策。

受疫情反彈衝擊，8月財新中國製造業PMI降至49.2，遜於預期且創18個月低位，為去年4月以來首次跌破榮枯線；財新製造業PMI與官方數據走勢一致。分析指，市場供给和需求均有下降，通脹壓力仍然高企，經濟下行壓力仍較大。

供需雙降 內地8月財新製造業PMI錄49.2 落入收縮區間

8月PMI數據透露疫情影響仍大 料下半年政策將邊際放鬆

責任編輯：蒯宇澄

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經濟數據表現 經濟狀況 疫情 就業 經濟 人民幣 李克強

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