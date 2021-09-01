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內地房地產業現離職潮 大公司人手年減三成

經濟脈搏 19:56 2021/09/01

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內地樓市在密集調控下急速降溫，內媒報道，房地產目前仍屬於國內的高薪行業，但隨著房企架構日漸縮水、產業規模見頂，以及市場走弱，愈來愈多人決定轉行，甚至不惜減薪去從事他們認為穩定的行業。在過去一年內，萬科、富力、泰禾多間龍頭房企的員工人數平均大減三成。

《第一財經》引述統計資料指，萬科截至今年6月底在冊員工總數為10.58萬，比去年同期的13.35萬減少了20.7%。富力集團員工總數一年時間下降了37.6%，2019年底正式員工有6.23萬，到了去年底僅剩3.89萬人。泰禾集團年員工數量只剩下6,000多人，按年減少31.5%。另外，祥生控股去年人員減少23%，合景泰富則減少47%。恆大今年中期報告尚未披露，根據去年年報，截至年底，恆大有員工12.33萬，比年中時的13.16萬急減6.3%。

房地產人減薪轉行

報道指，房地產業暫時仍是國內的三大高薪行業，但離職潮已悄悄出現，不少人不願意成為最後一個逃走的人。名校畢業的「95後」葉小落曾是華東一家知名房企的員工，她入行時正值房地產業最火爆的時候，起薪點高，且升職機會明確。行業前景是她如今決心離開的原因，她形容房地產已是夕陽行業。在行內工作了近3年的她，連同花紅在內，年薪已經超過35萬元（人民幣，下同），至於她選擇跳槽的一家創業公司，給她的年薪僅有18萬元。

外國名校建築系碩士畢業的伊文，早年畢業後進了一家港資房企工作，還曾參與操刀了幾個知名項目，逐漸發現該港資房企在內地投資規模不斷萎縮。他後來跳槽到一家高速發展中的民營房企，也是好景不長。今年，伊文憑藉國外學歷最終進了一家跟房地產無關的外資企業，工作多年的他最終平薪跳槽。

房企8月營收下跌

克而瑞統計，29個重點城市商品住宅成交面積按年、按月分別下降22%和10%，較2019年同期下降8%，降幅較7月有所擴大。一線城市成交整體仍處高位。而受供應低迷影響，25個二、三線城市成交持續走低。百強房企整體業績表現不及上半年和歷史同期，單月銷售操盤金額按年下降20.7%、按月下降10.7%，累計業績增速自二季度以來呈持續放緩趨勢。分析指，9月是傳統旺季，供求有望回穩。但在調控連番加碼下，短期成交總體回升幅度明顯受限。

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責任編輯：陳建錫

畢業 跳槽 行業 地產

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