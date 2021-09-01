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習近平：中國風險挑戰增多 要丟掉幻想勇於鬥爭

國情動向 21:12 2021/09/01

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中共總書記習近平今天表示，中國的風險挑戰明顯增多，總想過太平日子、不想鬥爭不切實際。要丟掉幻想、勇於鬥爭，在原則問題上寸步不讓，以前所未有的意志維護國家主權、安全。

新華社報道，中共中央黨校（國家行政學院）今日（1日）舉行中青年幹部培訓班開班式，習近平出席發表講話作上述表示。

習近平說，黨員幹部必須有堅定理想信念，才能經得住各種考驗，走得穩、走得遠；沒有理想信念，或理想信念不堅定，就經不起風吹浪打，關鍵時刻就會私心雜念叢生，甚至臨陣脫逃。

強調要在原則問題上寸步不讓 

他表示，從當前幹部隊伍實際看，堅持實事求是最需要解決的是「黨性」問題，最根本的要看是不是講真話、講實話，是不是幹實事、求實效。對共產黨人來說，「好好先生」並不是真正的好人。奉行「好人主義」的人沒有公心、只有私心，沒有正氣、只有俗氣，好的是自己，壞的是風氣、是事業。

習近平又說，共產黨人講黨性、講原則，就要講鬥爭。在原則問題上絕不能含糊、絕不能退讓，否則就是對黨和人民不負責任，甚至是犯罪。

習近平強調，當前世界百年未有之大變局加速演進，中華民族偉大復興進入關鍵時期，中國面臨的風險挑戰明顯增多。總想過太平日子、不想鬥爭是不切實際的。要丟掉幻想、勇於鬥爭，在原則問題上寸步不讓、寸土不讓，以前所未有的意志品質維護國家主權、安全、發展利益。

他稱，共產黨人任何時候都要有「不信邪、不怕鬼、不當軟骨頭的風骨、氣節、膽魄」。

習近平表示，共產黨人「為的是大公、守的是大義、求的是大我」，更要正心明道、懷德自重，始終把黨和人民放在心中最高位置，做一個「一心為公、一身正氣、一塵不染的人」。

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責任編輯：蒯宇澄

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