王毅向克里提3點要求 警告氣候合作「綠洲周圍不能是荒漠」

中國國務委員兼外長王毅，與正在訪問天津的美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）視像會面。王毅就中美關係發展，向克里提出3點要求。王毅形容，美國期盼應對氣候變化成為中美合作「綠洲」，但如果「綠洲」周圍都是「荒漠」，那麼「綠洲」遲早都會沙漠化。王毅敦促美方採取積極行動，推動中美關係重回正軌。克里表示，美方願同中方相互尊重，加強溝通對話。

克里本周二至五訪華，在天津參與中美氣候變化磋商，王毅周三（1日）應約與克里視頻會面。王毅直言，近年來，中美關係急轉直下，大幅滑坡，面臨嚴重困難，究其原因，是美方對中國作出了重大戰略誤判。

王毅表明，解鈴還需系鈴人，現在球在美方一邊，美方應停止將中國視為威脅和對手，停止滿世界圍堵打壓中國；應重視並積極回應中方提出的「兩份清單」和「三條底線」，採取實際行動改善中美關係，不能舊賬未了又添新賬；應本著相互尊重、平等互利的原則開展雙邊、地區和全球層面的協調合作，不能只搞單行道。

「兩份清單」是指，中方7月在天津與美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）會談中向美方提出的，要求糾正其錯誤對華政策和言行共16項清單，以及中方關切的重點個案共10項清單。

「三條底線」則是王毅當時向舍曼表明的一，美國不得挑戰、詆毀甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度；二，美國不得試圖阻撓甚至打斷中國的發展進程；三，美國不得侵犯中國國家主權，更不能破壞中國領土完整。

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王毅進一步說，中美氣變合作既符合雙方利益，也將造福全人類，有著廣闊發展前景；美方希望氣候變化合作成為中美關係的「綠洲」，但如「綠洲」周圍都是「荒漠」，「綠洲」遲早會被沙化；中美氣變合作不可能脫離中美關係的大環境，美方應與中方相向而行，採取積極行動，推動中美關係重回正軌。

王毅向克里強調，中美作為兩個大國，合作是唯一正確的選擇，也是國際社會的殷切期待；中美曾在雙邊領域以及氣候變化等重要國際和地區問題上開展了富有成果的對話合作，給兩國和兩國人民帶來實實在在的利益，也帶來一個重要啟示，即雙方應相互尊重、求同存異、互利共贏。

中國外交部公佈新聞稿指出，克里稱，美中合作對應對當前緊迫的氣變挑戰至關重要；美方願同中方相互尊重，加強溝通對話，共同提高雄心，體現雙方的領導力，為推動落實《巴黎協定》目標樹立典範，也為解決美中關係面臨的難題創造機遇。

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責任編輯：連兆鋒