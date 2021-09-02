【雙減政策】深圳功課量全面壓減 禁強制買額外教輔材料

內地推行雙減政策，深圳市印發《通知》，促進作業管理減負提質，要求落實「確保小學三年級以上學生每天書面作業完成時間平均不超過60分鐘，初中學生每天書面作業完成時間平均不超過90分鐘」的要求，並嚴禁強制學生購買額外教輔材料。

全面壓減作業總量和時長

據《深圳商報》報道，深圳市教育局印發《關於加強義務教育學校作業管理的通知》（下稱《通知》），深圳市教育科學研究院印發《深圳市義務教育學科書面作業設計指引》（下稱《指引》），切實促進作業管理減負提質。

《通知》提到，不折不扣地落實「確保小學三年級以上學生每天書面作業完成時間平均不超過60分鐘，初中學生每天書面作業完成時間平均不超過90分鐘」的要求，這將進一步減輕深圳市義務教育學校學生過重的作業負擔。

《通知》規定，各學校要建立作業校內公示制度和作業統籌管控機制以及作業總量審核和質量定期評價機制，建立作業實施情況評價機制，把作業設計、批改和反饋情況納入對教師專業素養和教學實績的考核評價。

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在教師方面，《通知》要求規範和創新作業批改，教師要做好作業「全批全改」，嚴禁要求學生自批自改作業，嚴禁給家長布置或變相布置作業，嚴禁要求家長檢查、批改作業。鼓勵教師採取集體講評、小組討論、個別講解等方式，及時精準反饋，幫助學生及時查漏補缺。

市教育局相關負責人表示，為避免「校內減負，校外增負」的現象，《通知》強調健全教輔材料遴選和使用管理機制，尤其明確提出「嚴禁學校、家委會及教師強制或變相強制學生、家長購買義務教育階段免費教輔政府采購目錄之外的教輔材料」，以及將進一步加強家校溝通合作，引導家長切實履行家庭教育責任，共同防範加重作業負擔。

責任編輯：尹航