中國西南美國商會為何被關？內媒暗示涉疆藏問諜活動

中國西南美國商會日前據報被內地當局下令關停，官方未有提供解釋，引起輿論猜測這是否「中美脫鉤」又一例證。但內地傳媒暗示，中國西南美國商會業務範圍，與去年被關停的美國駐成都總領事館重疊，而美國駐成都總領事館是美方收集中國西藏和新疆地區情報的前哨站，中國西南美國商會或因與美國駐成都總領事館關係密切而被關停。

《環球時報》旗下微信公眾號「補壹刀」發表文章，指出據此前公開信息，中國西南美國商會總部位於成都，其業務範圍覆蓋雲南、貴州、四川、重慶和西藏，這一範圍恰好與美國駐成都總領事館完全重合。

中國去年7月關閉了美國駐成都總領事館，以反擊美國特朗普政府突然關閉中國駐休斯頓總領事館。

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文章表示，諸多跡象顯示，中國西南美國商會，的確與前美國駐成都總領事館往來密切。

據該組織的一些公開自我簡介，中國西南美國商會（American Chamber of Commerce in Southwest China）成立於1996年，是一個無黨派、非盈利的組織。因為總部設在成都，所以它也時常被稱為「成都美國商會」。

但據了解，成都商會不隸屬於中國美國商會（American Chamber of Commerce in China），後者是一個總部設在北京的商業倡導組織，在其他幾個城市設有辦事處。

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文章指，《紐約時報》等美媒則曾形容說，中國西南美國商會的業務範圍，是美國搜集中國西藏和新疆「最有價值」的外交前哨。

而在成都領事館被關停後，中國外交部曾經毫不客氣地指出，美國駐成都總領事館一些人員「從事與其身份不相符的活動」，「美方對此心知肚明」。

在領事館關閉前夕，中國西南美國商會還為總領事林傑偉（Jim Mullinax）舉辦了離任雞尾酒會。商會對林傑偉在任期內的「合作和支持」表示感謝，並在其「任期屆滿之際送上最真摯美好的祝福」。

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文章又引述外交學院教授李海東表示，該商會從性質上來講，仍然是一個以商業為主要活動內容的NGO（非政府組織），它的活動內容不僅要合法合規，而且要合理，也就是說，其活動應當僅限於推進經貿的交流溝通，而不應試圖嘗試一些「與自身身份不相符」的其他活動。

李海東稱，目前官方就此事尚無明確解釋，但中方一定有非常正當和合理的原因，也可能是根據新的管理規定，對一些外國在華商會進行一個梳理和整頓，這也是完全正常的，這個商會是不是從此就被關掉了，還要進一步看官方的通報，目前的各種說法都是推測。

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較早前，中國西南美國商會會長王曉東（Benjamin Wang）對路透社表示，中國民政部似乎在執行，要求外國在中國國內只保留一個官方商會的規定，商會正在與當地政府討論其注冊和未來的方向。

有消息人士稱，西南美國商會是因沒有依據中國法律注冊為商會，而是以公司的形式在運作，所以被令暫停，而不是關閉。如果完善注冊手續後，該商會可以重新開始運作。

至於中國官方，暫時未有為解釋為何關停商。外交部發言人汪文斌周三（1日）回應傳媒提問時稱，不了解情況，請記者向有關部門查詢。汪文斌又補充，中國是法治國家，任何外國組織都應當在中國法律框架下行事。

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責任編輯：連兆鋒