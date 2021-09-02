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中方批歐洲議會通過涉台報告 違一中原則損中歐互信

經濟脈搏 11:28 2021/09/02

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歐洲議會外交委員會當地時間9月1日通過「歐盟–台灣政治關係與合作」報告，並建議將歐洲經貿辦事處更名為「歐盟駐台灣辦事處」。中國大陸駐歐盟使團回應指，有關報告嚴重違背一個中國原則，中方表示強烈反對。

中國駐歐盟使團表示，歐洲議會外委會不顧中方勸阻，公然鼓吹提升歐台關係，有關報告內容遠遠超出歐盟及其成員國對台開展非官方經貿合作、文化交流等範疇，嚴重違背一個中國原則，損害中歐互信與合作，中方對此表示強烈反對。

使團強調，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。這是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，也是中歐建交和發展雙邊關係的政治基礎。中方敦促歐洲議會有關委員會及議員，認清台灣問題的高度敏感性，立即糾正有關錯誤言行，為維護中歐關係的政治基礎發揮積極和建設性作用。

歐洲議會外委會通過草案 促歐盟制定新對華戰略

台灣將在立陶宛設代表處 京堅決反對 稱「台獨死路一條」

歐洲議會外交委員以60票贊成 、4票反對、6票棄權，通過首份「歐盟–台灣政治關係與合作」報告草案及修正案。

相關報告宣稱，歐盟和台灣是理念相近的夥伴，擁有共同的自由、民主、人權和法治價值觀；但大陸對台灣現狀以及印太地區的和平與穩定構成嚴重威脅，因此建議歐洲聯盟執委會採取行動。

報告鼓勵歐盟與台灣強化官方交流，呼籲歐盟執委會在今年底前，與台灣就雙邊投資協定進行影響評估，以準備與台灣展開雙邊投資協定（BIA）談判；另建議歐盟駐台的歐洲經濟貿易辦事處（European Economic and Trade Office）更名為歐盟駐台灣辦事處（European Union Office in Taiwan），以反映雙方廣泛合作的關係。

責任編輯：易燕丹

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