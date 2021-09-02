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郎平一走  中國排球協會即刊文批她「五大問題」

社會熱點 11:24 2021/09/02

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郎平一走  中國排球協會即刊文批她「五大問題」

中國女排在東京奧運得出參奧史上最差成績後，主教練郎平周二離任「總教頭」職務，但當她一走，中國排球協會官方網站當晚即刊出長文，狠批郎平五項不是、最終使兵敗東瀛。但此舉招社交媒體輿論，一面倒指稱中國排協「沒良心」，協會深夜發聲明澄清，說文章不代表協會意見，但文章始終沒被下架。

中國排球協會31日晚在官網發布的長文題為《中國女排為何兵敗東瀛》，署名是現年91歲的中國排協前副主席。全文長逾5000字，力數郎平五個問題：

第一：主力陣容老化，文章指郎平近6年都用老戰術，令女排的主力早被其他球隊摸透。
第二：替補力量薄弱，比賽上場的總是老面孔，反映在用人有很大問題，處於青黃不接的局面。
第三：郎平指揮出現嚴重失誤，女排在東奧前參加世界聯賽，令球員的體力提前被消耗，導致在奧運會上，對陣土耳其和俄羅斯時束手無策。
第四：球隊壓力過大，輸球是必然的結果。
第五：集訓弊多利少，各省的主力球員都被征召到國家隊一起集訓，既分散教練精力，又耽誤地方隊人才的成長和訓練。

儘管郎平帶領下的中國女排在今次東奧慘敗，但她畢竟服務女排國家隊逾40多年，如今卻在中國排協網受責，不少網民湧到中國排協的官方微博受言、替郎平抱不平。

郎平官宣卸任中國女排主教練

【東京奧運】郎平談女排慘敗：關鍵原因是疫情封閉  朱婷手傷反有預案

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中國排協前副主席所撰  輿論批排協沒良心

有民眾在社交媒體上批評排協「沒有良心」，直言成績不如意時、協會卻速速割席。

面對群情洶湧，中國排協周二深夜發出聲明，說文章不代表協會立場：

東京奧運會結束後，中國排球協會和國家隊利用隔離時間一直在深刻反思、總結失利教訓。全國排球界對國家隊非常關心也在幫助我們找原因、出主意，協會表示歡迎和感謝。

協會官網發表的張然同志文章《中國女排為何兵敗東瀛》不是也不代表協會意見。這次成績不如人意原因是多方面的，協會也有很大責任，必須全面、客觀認識，不能以一次失利否定整個奧運週期的成績，不能否定國家隊全體教練員、運動員幾年來的艱苦努力和巨大付出，不能否定郎平教練做出的巨大貢獻。

同時我們對女排實力、特別是一代代傳承的女排精神有充分自信，經過總結、改進工作後一定能夠走出陰霾、重現輝煌，不辜負全國人民的期望。

排協稱文章不代表協會意見  但沒刪文

而郎平周三（1日）在個人微博宣布，自己已經離任。她說：「今天，是我離任中國女排主教練的第一天」，並強調自己「鞠躬盡瘁，無愧於心」。

郎平在微博貼出長文，文中提到「從2013年第二次擔任中國女排主教練到現在已經八年了，手裡握著這個接力棒，使命感和責任感讓我一刻不敢松勁兒。卸任時，我想說：我不能保證自己做對做好了所有的事，但是保證做好了每一天，竭盡全力，鞠躬盡瘁，無愧於心」。

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【東京奧運】郎平：網絡中傷  對運動員情緒影響很大

【東京奧運】郎平哭別「排球夢差不多了」 中國女排點算？（有片）

【東京奧運】中國女排創參奧最差戰績　郎平似留下別話

【東京奧運】中國女排今迎生死戰 郎平談傷將朱婷：讓她休息誰來？

責任編輯：鄧國強

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