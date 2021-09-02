娛樂圈整頓 廣電總局最新要求禁偶像養成類節目

內地娛樂圈大整頓，國家廣播電視總局周四（2日）出台抵制違法失德人員、抵制高價片酬等多項措施，以整治藝人違法失德、“飯圈”亂象等問題。值得注意的是，最新的要求中新增了禁播偶像養成類節目。

廣電總局在官網上發佈的通知中要求廣播電視機構和網路視聽平台，在節目演員和嘉賓選用上要嚴格把關，堅持把政治素養、道德品行、藝術水準、社會評價作為選用標準。政治立場不正確、與中共和中國國家離心離德的人員堅決不用；違反法律法規、衝擊社會公平正義底線的人員堅決不用；違背公序良俗、言行失德失范的人員堅決不用。

禁播明星子女相關節目

為解決唯流量論的問題，廣播電視機構和網路視聽平台不得播出偶像養成類節目，不得播出明星子女參加的綜藝娛樂及真人秀節目。選秀類節目要嚴格控制投票環節設置，不得設置場外投票、打榜、助力等環節和通道，嚴禁引導、鼓勵粉絲以購物、充會員等物質化手段變相花錢投票，堅決抵制不良「飯圈」文化。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

杜絕「娘炮」

此外，廣電總局要求大力弘揚中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化。樹立節目正確審美導向，嚴格把握演員和嘉賓選用、表演風格、服飾妝容等，堅決杜絕「娘炮」等畸形審美。堅決抵制炒作炫富享樂、緋聞隱私、負面熱點、低俗網紅、無底線審醜等泛娛樂化傾向。

廣電總局也強調，嚴格執行演員和嘉賓片酬規定，嚴格片酬管理告知承諾制度。宣導鼓勵演員和嘉賓擔當社會責任，參與公益性節目。嚴肅懲戒片酬違規、「陰陽合同」、偷逃稅行為。

娛樂圈大整頓 中紀委訪談籲「斬斷亂象頻生的資本鏈」

網信辦：禁止PUSH彈窗推送娛樂八卦、明星緋聞等內容

官媒再批娛樂圈「娘炮形象」：對青少年惡劣影響

廣電總局也要求切實加強從業人員管理，開展專業權威文藝評論，充分發揮行業組織作用，以及切實履行管理職責。

內地官方重拳整肅飯圈亂象。中共中央紀委國家監委上個月發文，對娛樂圈資本無序擴張亂象提出批評，並表明要斬斷娛樂圈亂象背後的資本鏈條；預示官方打擊資本無序擴張的行動可能擴展至娛樂圈。

娛樂圈此次整頓力度、廣度大

華中科技大學教授陳波早前預計，新一輪的打擊行動可能比平台壟斷和課外培訓領域的整治工作力度更大、範圍更廣。

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁