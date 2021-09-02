涉刺探中國國家秘密 《環時》披露加公民康明凱、邁克爾案細節（更新版）

中國官媒《環球時報》引述部門消息披露，加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和邁克爾·斯帕弗（Michael Spavor）被控為境外刺探國家秘密等案件細節，指康明凱偽造身份，蒐集機密級國家秘密和情報；而邁克爾·斯帕弗是其重要情報關係人，曾多次拍攝中國軍事裝備照片和影片。

＊16：44 新增中國外交部回應

外交部發言人汪文斌今日表示，從有關部門披露的信息來看，康明凱、邁克爾二人犯罪鐵證如山，中國司法機關在掌握確鑿證據的基礎上，依法處理相關案件，期間二人各項合法權利獲充分保障。有關部門還在法律允許的範圍內，對他們給予了人道主義關懷。

據《環球時報》引述有關部門，指邁克爾·斯帕弗在中國期間，曾在不同時間多次拍攝中國軍事裝備照片和影片，並將部分照片非法提供給境外人員，而經鑑定，相關照片和影片均為機密級國家秘密。

邁克爾拍攝軍事裝備 為康明凱重要情報人

報道又稱，邁克爾·斯帕弗是康明凱的重要情報關係人，長期向康明凱提供各種信息資料。

▲ 邁克爾·斯帕弗（右）被指是康明凱（左）的重要情報關係人。

至於康明凱，被指在2017年至2018年以偽造商人身份、虛構經商事由，進入中國境內，在北京、上海、吉林等地，通過關係人蒐集了大量非公開的涉中國國家安全等信息，並據此撰寫分析報告。經鑑定，康明凱蒐集的信息中包括數份機密級國家秘密和情報。

兩人身體良好 獲加駐華使館官員探視

報道提到，康明凱、邁克爾·斯帕弗在羈押期間身體狀況良好。看守所定期安排檢查身體。二人被羈押以來，當局安排加拿大駐華使館官員對二人領事探視，兩人享有的通信權、領事探視權等各項合法權利獲充分保障。有關部門亦在法律允許的範圍內，在飲食、鍛煉身體等方面給予他們人道主義關照，包括安排二人同境外親屬通電話。

今年8月11日，遼寧省丹東市中級法院裁定，邁克爾·斯帕弗犯為境外刺探、非法提供國家秘密罪成，判處有期徒刑11年，並沒收個人財產人民幣5萬元，驅逐出境。而康明凱被控為境外刺探國家秘密、情報罪一案，仍在審理。

案件引發中加關係緊張。邁克爾·斯帕弗案宣判後，加拿大總理杜魯多發表聲明批評判決，形容是「不能接受、不公平」。聲明指斯帕弗在判決前已經被拘留兩年半，司法過程不透明，審訊連國際法中最低的要求也達不到。此外，邁克爾·斯帕弗和康明凱案，一直被指與加拿大拘押華為副董事長孟晚舟有關。

京：孟晚舟與加拿大公民案 性質完全不同

汪文斌今日重申，孟晚舟事件同上述加拿大公民個案性質完全不同，批評加方一方面無視美方炮製孟晚舟事件的政治圖謀，以及孟晚舟沒有違反任何加拿大法律的事實，執意充當美方對中國公民實施政治迫害的幫兇。另一方面，加方大肆炒作上述加拿大公民個案，污衊中方搞「任意羈押」、「脅迫外交」。

他稱，加方所作所為完全是混淆是非、倒打一耙，中方對此堅決反對，強烈譴責。加方應該正視問題，停止誤導輿論，甩鍋推責，停止對中方污衊抹黑，同時立即糾正錯誤，釋放孟晚舟，並讓她平安回到中國。

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責任編輯：林佩怡

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