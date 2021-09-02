  • 32°C
香港時間 : 2021902日 (四) 17:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

涉刺探中國國家秘密 《環時》披露加公民康明凱、邁克爾案細節（更新版）

國情動向 16:44 2021/09/02

分享：

中國官媒《環球時報》引述部門消息披露，加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和邁克爾·斯帕弗（Michael Spavor）被控為境外刺探國家秘密等案件細節，指康明凱偽造身份，蒐集機密級國家秘密和情報；而邁克爾·斯帕弗是其重要情報關係人，曾多次拍攝中國軍事裝備照片和影片。

＊16：44 新增中國外交部回應

外交部發言人汪文斌今日表示，從有關部門披露的信息來看，康明凱、邁克爾二人犯罪鐵證如山，中國司法機關在掌握確鑿證據的基礎上，依法處理相關案件，期間二人各項合法權利獲充分保障。有關部門還在法律允許的範圍內，對他們給予了人道主義關懷。

據《環球時報》引述有關部門，指邁克爾·斯帕弗在中國期間，曾在不同時間多次拍攝中國軍事裝備照片和影片，並將部分照片非法提供給境外人員，而經鑑定，相關照片和影片均為機密級國家秘密。

邁克爾拍攝軍事裝備 為康明凱重要情報人

報道又稱，邁克爾·斯帕弗是康明凱的重要情報關係人，長期向康明凱提供各種信息資料。

邁克爾·斯帕弗（右）被指是康明凱（左）的重要情報關係人。

至於康明凱，被指在2017年至2018年以偽造商人身份、虛構經商事由，進入中國境內，在北京、上海、吉林等地，通過關係人蒐集了大量非公開的涉中國國家安全等信息，並據此撰寫分析報告。經鑑定，康明凱蒐集的信息中包括數份機密級國家秘密和情報。

兩人身體良好 獲加駐華使館官員探視

報道提到，康明凱、邁克爾·斯帕弗在羈押期間身體狀況良好。看守所定期安排檢查身體。二人被羈押以來，當局安排加拿大駐華使館官員對二人領事探視，兩人享有的通信權、領事探視權等各項合法權利獲充分保障。有關部門亦在法律允許的範圍內，在飲食、鍛煉身體等方面給予他們人道主義關照，包括安排二人同境外親屬通電話。

今年8月11日，遼寧省丹東市中級法院裁定，邁克爾·斯帕弗犯為境外刺探、非法提供國家秘密罪成，判處有期徒刑11年，並沒收個人財產人民幣5萬元，驅逐出境。而康明凱被控為境外刺探國家秘密、情報罪一案，仍在審理。

案件引發中加關係緊張。邁克爾·斯帕弗案宣判後，加拿大總理杜魯多發表聲明批評判決，形容是「不能接受、不公平」。聲明指斯帕弗在判決前已經被拘留兩年半，司法過程不透明，審訊連國際法中最低的要求也達不到。此外，邁克爾·斯帕弗和康明凱案，一直被指與加拿大拘押華為副董事長孟晚舟有關。

京：孟晚舟與加拿大公民案 性質完全不同

汪文斌今日重申，孟晚舟事件同上述加拿大公民個案性質完全不同，批評加方一方面無視美方炮製孟晚舟事件的政治圖謀，以及孟晚舟沒有違反任何加拿大法律的事實，執意充當美方對中國公民實施政治迫害的幫兇。另一方面，加方大肆炒作上述加拿大公民個案，污衊中方搞「任意羈押」、「脅迫外交」。

他稱，加方所作所為完全是混淆是非、倒打一耙，中方對此堅決反對，強烈譴責。加方應該正視問題，停止誤導輿論，甩鍋推責，停止對中方污衊抹黑，同時立即糾正錯誤，釋放孟晚舟，並讓她平安回到中國。

【中加關係】加商人斯帕弗間諜罪被判11年 美加這樣回應（第二版）

加拿大人謝倫伯格在華販毒案二審 維持死刑判決（第三版）

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

孟晚舟被拘押1000日　與中國駐加大使通電話（第二版）
2021/08/26
孟晚舟被拘押1000日　與中國駐加大使通電話（第二版）
孟晚舟引渡案將10月裁決 華春瑩促加國拿出獨立自主勇氣（第三版）
2021/08/19
孟晚舟引渡案將10月裁決 華春瑩促加國拿出獨立自主勇氣（第三版）
孟晚舟案聆訊控方堅持引渡 加拿大稱不會用她作交換
2021/08/12
孟晚舟案聆訊控方堅持引渡 加拿大稱不會用她作交換
【中加關係】加商人斯帕弗間諜罪被判11年 美加這樣回應（第二版）
2021/08/11
【中加關係】加商人斯帕弗間諜罪被判11年 美加這樣回應（第二版）
加拿大人謝倫伯格在華販毒案二審 維持死刑判決（第三版）
2021/08/10
加拿大人謝倫伯格在華販毒案二審 維持死刑判決（第三版）

你可能感興趣

孟晚舟被拘押1000日　與中國駐加大使通電話（第二版）
16:05 2021/08/26
孟晚舟被拘押1000日　與中國駐加大使通電話（第二版）
孟晚舟引渡案將10月裁決 華春瑩促加國拿出獨立自主勇氣（第三版）
16:59 2021/08/19
孟晚舟引渡案將10月裁決 華春瑩促加國拿出獨立自主勇氣（第三版）
孟晚舟案聆訊控方堅持引渡 加拿大稱不會用她作交換
13:13 2021/08/12
孟晚舟案聆訊控方堅持引渡 加拿大稱不會用她作交換
政治 杜魯多 外交 環球時報 軍事 孟晚舟 加拿大 華為 中國外交部 中國

下一篇文章

經濟學者張維迎：堅定對市場經濟信心 就會走向共同富裕
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

習近平：中國風險挑戰增多 要丟掉幻想勇於鬥爭
習近平：中國風險挑戰增多 要丟掉幻想勇於鬥爭
日媒拆解華為Mate 40E 美制裁下中國零件增至近6成
日媒拆解華為Mate 40E 美制裁下中國零件增至近6成
中國會否承認阿富汗塔利班政府？汪文斌引毛澤東的話回應
中國會否承認阿富汗塔利班政府？汪文斌引毛澤東的話回應
解放軍003航母新照片曝光 彈射器原來這樣安裝（多圖）
解放軍003航母新照片曝光 彈射器原來這樣安裝（多圖）
中國下令成都美國商會停運 美國務院籲合作解決問題 京回應（第二版）
中國下令成都美國商會停運 美國務院籲合作解決問題 京回應（第二版）
阿富汗塔利班「擦鞋」中國難奏效 解困要有實際行動
阿富汗塔利班「擦鞋」中國難奏效 解困要有實際行動