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【共同富裕】互聯網大廠取消長短周 有人薪水低萬元有人要搬屋

社會熱點 12:32 2021/09/02

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今年以來，多間互聯網企業宣布取消大小周，雖然員工的休息時間增多，但副作用是收入減少，有人一下子薪水減了上萬元（人民幣，下同），還有人計劃搬去更便宜的住所。

收入減少 有員工需搬去更遠住所

大小周是網絡流行詞，為部分互聯網公司的一種休息方式。是指一個星期上6天班（只休息星期天），接著一個星期上5天班（休息星期六和星期天）；再下個星期又只休一天，再下下個星期又休兩天……如此單雙休循環。

據內媒報道，在字節跳動工作近一年的魯藝說，取消大小周後，到手的收入減少了17%。據魯藝計算，以往大小周的時候，每個月加班兩天，字節會付給員工雙倍的加班工資，取消大小周後，一下就少了4天的工資。魯藝感嘆：「這4天的工資，相當於很多同事每個月的房租錢。」

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魯藝的同事基本都住在字節總部大樓附近，這裡屬於北京市海淀區中關村，房租不菲。據魯藝介紹，字節有房租補貼政策，在公司1.5公里範圍內租房，可享受1500元/月的補貼。但盡管如此，附近的房租對工薪族來說仍然很貴，一間8平米的臥室，每月租金將近4,000元。

由於取消大小周後收入減少，魯藝透露，很多同事已經在計劃搬家。但搬到房租更便宜的地方，意味著通勤距離翻好幾倍。

對於互聯網行業 取消大小周是趨勢

在王展看來，不支持取消大小周的員工，可能面臨著沉重的房貸月供或家庭經濟壓力。王展本以為，內部討論存在分歧，公司不會這麼快取消大小周。沒想到7月1日快手宣布取消大小周後，字節也宣布從8月1日起取消大小周。

王展說，他的工資一下少了近6,000元，有研發崗位的同事，因為基礎薪資高，一下少了上萬元。還有同事正準備在北京買房，少了大小周的加班工資，月供的預算只能降低。

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據悉，由於字節跳動強制推行大小周工作制度，在其員工的工資結構中，加班費長期以相對固定的比例存在，所以此次大小周的取消，會讓員工綜合薪資整體下降。

報道指出，在互聯網行業看來，取消大小周會是一種趨勢。在移動互聯網的紅利期，互聯網公司都在拼速度，誰能更快地搶占更多的市場和用戶，誰就是贏家。但隨著互聯網行業逐步從野蠻生長走向有序發展，以及監管和大環境的影響下，大小周背後的加班文化、996現象也會漸漸退出歷史舞台。

責任編輯：尹航

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