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中國增3000億元再貸款額度撐小微企業 短期降準機會減

經濟脈搏 13:06 2021/09/02

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中國宏觀經濟先行指標，8月官民製造業採購經理人指數（PMI）不及預期，反映新冠疫情衝擊下經濟承壓。總理李克強昨日主持召開的國務院常務會議，指今年再新增3000億元（人民幣，下同）支小再貸款額度，支持地方法人銀行向小微企業和個體工商戶發放貸款。

分析認為，這令年內再度降準的必要性降低，再貸款再貼現政策作為定向性更強、成本更低的貨幣政策工具，將常態化。

江海證券首席經濟學家屈慶認為，再貸款增加降低了降準概率，而且後期應能看到貸款投放上升。

政策核心 流動性化為信貸

他解釋，這次國常會更多強調的是結構性和直達實體的政策，認為目前並非銀行缺流動性，而是在流動性寬裕背景下，信貸擴張較慢。因此如果將流動性轉化為信貸，才是政策的核心，再貸款顯然要比普遍降準好。

光大證券首席金融業分析師王一峰預計，人行有望延續中期借貸便利（MLF）續作，而再貸款、再貼現則能夠有效兼顧「調結構、降成本、補缺口、防風險」的效果，後續有望增量，補充基礎貨幣投放。

國常會：穩住市場主體、就業

國常會指出，穩增長、保就業，重在保市場主體特別是量大面廣的中小微企業，要進一步加大支持力度，針對大宗商品價格居高不下導致生產經營成本上升、應收賬款增加、疫情災情影響等問題，在用好已出台惠企政策基礎上，進一步採取措施穩住市場主體、穩住就業，保持經濟運行在合理區間。

國常會：加大對小微企業支持 增3000億元支小再貸款額度

人行顧問劉世錦：宏觀政策不能急轉彎 但仍需轉彎

會議提到其中幾項支持措施：

今年再新增3000億元支小再貸款額度，支持地方法人銀行向小微企業和個體工商戶發放貸款

完善對受疫情影響嚴重行業企業貸款貼息及獎補政策

推動銀行更多發放普惠小微信用貸款

建立國家融資擔保基金風險補償機制，支持擔保機構為缺乏抵押物和信用記錄的小微企業提供擔保

引導金融機構開展票據貼現和標準化票據融資，人民銀行提供再貼現支持，緩解中小微企業佔款壓力

彭博報道指出，這些措施令市場人士預期，人行將更多運用定向工具加大對經濟的支持，而非再次普遍降準。近日官方公布的8月製造業PMI略低過預期，非製造業PMI更自去年3月以來首次陷入收縮區間，而財新8月製造業PMI亦跌落榮枯線下，引發市場對政策寬鬆預期升溫；此前人行新聞稿提到運用存款準備金率等貨幣政策工具，亦引發降準預期。

8月PMI數據透露疫情影響仍大 料下半年政策將邊際放鬆

供需雙降 內地8月財新製造業PMI錄49.2 落入收縮區間

中信證券研究所副所長明明認為，在後續流動性缺口仍大下，不排除人行年內通過定向降準方式維持流動性合理充裕，但時間點不確定。若人行9月定向降準，或對MLF進行部分置換。

責任編輯：林佩怡

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