穆迪將內地房地產行業展望轉為負面 未來融資環境仍緊張

中國房地產商在資本市場承受多重壓力之際，國際三大評級機構之一的穆迪也將地產行業的展望從穩定調整至負面，並指未來融資環境仍緊張。

據彭博社報導，穆迪在最新發表的報告中寫道，中資地產開發商通過境內的銀行、信託貸款以及境外的債券市場進行融資的管道都在收緊，而且可能在未來6到12個月維持緊張狀態。這種緊張來自於監管對房價和對行業杠杆水準的管控，以及對銀行體系在房地產市場上敞口的遏制。

融資來源是穆迪用來評估行業前景三大指標之一，另外兩個指標是銷售和庫存。

2020年以來，中國政府在採取了強力手段來制約房企的負債擴張，包括「三條紅線」要求以及金融機構房地產貸款集中度管理等。不少地方政府近期還在不斷升級樓市限購措施。此外，年初以來包括華夏幸福、藍光發展、中國恒大等債務違約和信用風險事件也加劇了債券市場對房企償債能力的擔憂，同時加大了房企再融資的難度。

穆迪認為，融資端受限會影響房企的銷售、流動性、現金流並加劇再融資風險，特別是對財務狀況偏弱的開發商。借款人和投資人會繼續偏好中大型且財務穩健的房企。

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責任編輯：李冰琪

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