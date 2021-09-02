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解放軍「跨入戰略空軍門檻」代表甚麼？專家：覆蓋太空網絡

國情動向 13:46 2021/09/02

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解放軍「跨入戰略空軍門檻」代表甚麼？專家：覆蓋太空網絡

中國空軍新聞發言人申進科大校，本周在第13屆珠海航展新聞發佈會上指出，中國空軍已歷史性地跨入戰略空軍門檻。這個表述引起各方關注，有輿論甚至猜測，中國在研制的新一代戰略轟炸機「轟-20」會在珠海航展亮相。但專家認為，光靠戰略轟炸機、戰略運輸機等裝備，在今天已不足以反映「戰略空軍」四字份量；今天的戰略空軍，講求的是擁有覆蓋天空、太空、網絡、電磁等不同維度的作戰能力。

有台灣傳媒解讀，解放軍戰略空軍能力主要來自殲-20隱形戰鬥機、運-20戰略運輸機。也有人認為，「轟-20」戰略轟炸機也快要研發完成，使解放軍空軍增添戰略作戰能力。

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但「樞密院十號」微信公眾號發表文章，表示這些說法都過於輕視「戰略空軍」這沉甸甸四字代表的份量。

文章提及，在蘇聯解體之初，烏克蘭也擁有數十架圖-160、圖-95戰略轟炸機，但沒有人會認為當時的烏克蘭空軍是戰略空軍。

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中國也早已擁有轟-6系列戰略轟炸機。雖然外界一些意見認為轟-6航程不夠遠，未算戰略轟炸機，但早年英國戰略空軍所依仗實施空中核威懾的「V」系列3型轟炸機（Vickers維克斯、Vulcan火神、Victor勝利者），最大航程還遠遠比不上轟-6K。

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文章反問，那麽有了隱形戰鬥機和大型運輸機，就能建成戰略空軍嗎？即將裝備F-35隱形戰鬥機、C-17大型運輸機的阿聯酋空軍，具備戰略打擊能力嗎？答案顯然也是否定的。

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文章引述軍事專家王明亮此前表示，戰略空軍必須同時具備3種能力：

一是戰略防禦能力，守衛領土、領海、領空不受任何外來勢力的侵犯；二是戰略打擊能力，在較遠範圍內，跨越各種地理障礙和突破敵方邊界，打擊敵縱深戰略性目標；三是戰略投送能力，現代戰爭從一定意義上來說拼的是物流，把戰鬥資源在較短時間、較大範圍、成規模地投送到指定位置，這是克敵制勝的關鍵。

文章稱，與此同時，戰略空軍的標準還在隨著時代發展不斷變化。

在戰略空軍概念剛出現的二戰期間，擁有B-29遠程轟炸機的美國陸軍航空隊，就算得上戰略空軍。

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到冷戰中後期，戰略空軍需要結合不同機型，乃至跨軍種的技術和情報支持，才能完成主要使命。例如1982年馬島戰爭（福克蘭戰爭）期間，英國火神轟炸機經過多次空中加油，橫跨大西洋，在海軍和陸軍支持下奔襲馬島的「黑羊行動」（Operation Black Buck），成為英國戰略空軍的謝幕表演。英國目前已失去戰略轟炸機多年。

如今，戰略空軍所代表的，絕非幾種先進戰鬥機或轟炸機，而是覆蓋太空、天空和網絡空間的一整套作戰體系，典型定義是「空天一體、攻防兼備、信息火力一體，能夠以空制空、以空制海、以空制地，全面參與各種作戰形式，能實施遠程反應」。

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文章續稱，也就是說，「中國空軍歷史性地跨入戰略空軍門檻」，代表官方承認，中國空軍初步建成完整的空天一體作戰體系。外界所關注的「轟-20」、運-20或者殲-20，都不過是這套作戰體系的某個具體環節而已。它不僅意味著中國空軍擁有各種先進戰鬥機、轟炸機、加油機、預警機、運輸機和無人機等型號，而且它們已經借助信息化整合，能根據戰場需求快速搭配，完成包括遠程打擊和戰略投送等各種任務。

顯然，戰略空軍所代表的整體作戰能力，是無法從其他國家買到的，它背後體現是一個大國的意志和決心。也正因為如此，當今全球公認擁有戰略空軍的國家，僅有美國和俄羅斯兩家。

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