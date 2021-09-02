男子辱罵空姐手髒且恐嚇解圍乘客 航空公司：正在調查

內地一名網民在微博發文稱，周一（8月30日）乘坐一班由杭州飛往北京的航班，在頭等艙遇到一名中年男子無故侮辱空姐，並威脅恐嚇解圍的乘客。涉事航空公司回應稱，將調查旅客和機組人員發生衝突的具體原因，再予以回覆。

網民「倆字叫社會」在帖文中描述，她落座頭等艙等待起飛時，一名穿短袖襯衫、戴眼鏡的男子攜帶行李登機。空姐熱情地走過來準備幫他放行李，豈料男子卻大聲辱罵，「你知道你手多髒嗎？你每天接觸多少人你多髒你不知道嗎？別碰我箱子！」空姐連忙向其致歉並說對不起。

隨後，空姐逐一詢問乘客起飛時喝什麼飲料。當詢問到該男子時，他又大聲阻止空姐不要過來，並說「妳不說話、不服務就是最好的服務。」

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發帖的網民表示，因看不慣該男子的言行，與其爆發衝突，在飛機上互相辱罵；後得機長及相關工作人員過來勸解，雙方才算平息事端。

她也在帖文中指出，該名男子有一隨行人員在經濟艙，一路上為他提供服務，貌似是其下屬。而在飛機抵達北京機場後，那名男子仍對她懷有敵意，更在擺渡車上告訴隨行人員「調查下她是誰」；下車後還跟著她和助理（乘搭同班飛機，但落座經濟艙），直到她們上車。

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「倆字叫社會」將上述內容發布到微博後，有疑似同機乘客在她的文章下留言稱，自己也聽到上述男子和同行人員的辱罵。

據《極目新聞》報導，涉事的浙江長龍航空公司工作人員表示，飛機上有安全員，也有執法紀錄儀，將會結合相關紀錄材料，調查清楚旅客和機組人員發生衝突的具體原因及其他相關情況，再予以回覆。

責任編輯：易燕丹

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