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解放軍傳首試電磁脈衝擊落無人機  追趕美國

國情動向 14:02 2021/09/02

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解放軍傳首試電磁脈衝擊落無人機  追趕美國

美軍用無人機空襲阿富汗喀布爾ISIS-K目標，反映了美國的無人攻擊能力。而在此際，英國《每日郵報》報道，中國日前使用一種強大的電磁脈衝武器，擊落了一架無人機，為中方首次測試這種技術。

這次試驗，顯示中國電磁脈衝技術追趕美國，解放軍亦正努力開發反制無人機攻擊的能力。

報道稱，相關論文中沒有詳細說明試驗的日期和地點，也沒有說明電磁脈衝武器和目標之間的距離，只是介紹稱，一架無人機在1500米的高空中飛行時被電磁脈衝武器（EMP）擊落。

據報，試驗中使用的電磁脈衝武器被聚成窄波束，這意味著其射程更長。

被擊落無人機  處1500米高空

研究人員發現，電磁脈衝武器發射後，無人機沒有立即墜落，而是左右搖擺。研究人員認為，可能是電磁脈衝武器使無人機的飛行控制系統發生了故障，向無人機發出了錯誤的控制命令。

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《每日郵報》表示，美國曾在2019年展示了一種電磁脈衝武器「戰術高功率微波作戰反應器」，一次擊落了50架無人機，表明其能夠保護一個軍事基地免受無人機的攻擊。

美國媒《國家利益》也報道了這一消息。

資料顯示，電磁脈衝武器的最大射程可達10公里，它所生發的高強度電磁脈衝能量以輻射方式攻擊電子信息系統，可在瞬間破壞特定區域內雷達、電腦和其他電子設備，達到癱瘓指揮控制及作戰系統的目的。

報道：美曾叫他國勿研電磁脈衝武器

報道指，近年來，隨著相關技術日益成熟，狹義上的電磁脈衝武器正向著功率更大、頻譜更寬、裝置更小的方向發展，在反隱形武器、反無人機、反航母等方面顯現出很大應用潛力。

鑒於對電磁脈衝彈藥威力的認知，美國曾經警告他國不要研製和使用電磁脈衝武器，但該國卻是較早將電磁脈衝武器應用於實戰的國家。1991年的海灣戰爭、1999年北約對南聯盟的空襲、2003年巴格達電視台遭受攻擊，其間都有美軍電磁脈衝彈藥的影子。

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責任編輯：鄧國強

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