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強拖女乘客致身體暴露 西安地鐵保安遭停職 央視斥沒說「對不起」（更新版）

社會熱點 20:00 2021/09/02

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強行拖走女乘客致身體暴露 西安地鐵保安遭停職

內地近日網傳一段有關西安地鐵保安強行拖走女乘客的影片，片中女乘客被拉至衣衫不整，事件發酵後今日（2日）再有進展。據當局最新通報，涉事保安行為簡單粗暴，但不構成違法犯罪，所屬保安公司遭責令對其停職調查；另西安市軌道交通集團及其運營分公司7人被處理。

至於涉事女乘客，被指在車廂大聲吵鬧，並與另一名乘客輕微肢體衝突，兩人擾亂地鐵公共秩序，遭公安機關批評教育。

＊20：00 新增央視評論

不過，有網民認為，對涉事保安處理過輕，質疑其犯猥亵罪及侮辱罪；又指西安地鐵兩家中標的安保公司，均稱涉事保安非其員工，質問能如何「停職」。但有人認為處理合理，若女方有不滿可自行報案。

央視評論西安通報引發爭議，指女乘客在眾目睽睽之下被拖，通報稱其「部分身體暴露」；保安行為「不構成違法犯罪」，被停職，但連句「對不起」都沒有，網友質疑聲不斷。評論認為，要終止輿論爭議，是釐清事件責任歸屬，讓相關人士依法承擔責任；要多一些合規合理，多一份溫度擔當，讓公眾看得懂、信得過，而非「各打五十大板」了事。

西安地鐵爆爭執 女乘客遭保安扯爛衫拖走（有片，附律師解構）

女乘客吵鬧兼輕微肢體衝突 被批評教育

央視報道，西安市高度重視事件，迅速成立由市紀委、市公安局組成的調查組。西安市公安局通報，事發在8月30日下午4時55分，女乘客郭某因接打電話聲音較大，對面乘客陳某提醒其注意言行，隨即兩人發生口角，並引發輕微肢體衝突。

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通報指出，地鐵公司保安員陳某某到場制止雙方衝突，並要求兩人下車，郭某拒下車。因郭某持續大聲吵鬧，影響地鐵公共秩序，在車輛到達大雁塔站後，陳某某強行拉拽郭某下車，造成郭某部分身體暴露。隨後，郭某再次返回車廂，自行整理好衣服，未再與他人發生爭執，於傍晚6時05分從丈八北路站自行離開。

經查，郭某在地鐵車廂內大聲吵鬧，並與乘客陳某有輕微肢體衝突，擾亂地鐵公共秩序；保安陳某某在處置突發事件過程中不冷靜，方法簡單粗暴，存在拖拽行為，造成惡劣影響。

保安簡單粗暴 但不構成違法犯罪

當局表示，乘客郭某、陳某擾亂地鐵公共秩序情節輕微，不予治安處罰，由公安機關給予批評教育。而保安陳某某工作方法簡單粗暴，但尚不構成違法犯罪，責令其所屬保安公司對其停職並依規調查處理；同時對保安公司崗位責任制度、保安員管理制度落實不到位等問題責令限期整改，市地鐵運營分公司依據合同約定做進一步處理。

而西安市紀委監委通報，西安市軌道交通集團及其運營分公司在工作中服務群眾意識不強，對相關人員教育培訓不經常，日常監管存在漏洞，保安人員履行職責不文明不規範；事後調查核實情況不深入不全面，工作作風不嚴不實，反思反省不深刻。對3名相關負責人黨內警告處分，1名相關負責人調離工作崗位，2名相關負責人誡勉談話，1名相關負責人談話提醒。

責任編輯：林佩怡

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