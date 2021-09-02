機構調查：大灣區5年內將成為世界領先科技中心

粵港澳大灣區的金融和創科發展受矚目，全球最大會計團體之一的澳洲會計師公會今日（2日）發表報告，逾六成會計、金融界專業人士預期，大灣區將在5年內成為世界領先的科技中心，當中多數人認為金融科技是促進區內城市協同合作、創造更多商機的關鍵，從而提升大灣區的全球金融中心地位。

《2021年大灣區商業科技報告》指，在過去12個月，九成大灣區企業至少展開了一個與科技相關的項目，科技的加速應用，使得它們對科技人才的需求激增。89%受訪者預計他們企業將在未來12個月增加對科技的投資或應用。數據分析、可視化軟件是內地受訪者最期望投資的領域，港澳則偏好視像會議工具。此外，68%受訪者認為大灣區目前的勞動力擁有中等至高水平的科技技能，但逾三分一人仍認為，人才短缺是企業推動科技應用時，所面對的最大挑戰。

公會大中華區分會副會長黃以東稱，金融融合進步將推動大灣區成為國際金融中心，科技則可改善城市之間的資本流動，並激發澎湃的商業活力。他指：「以大灣區跨境理財通為例，在拓展大灣區不同地區居民跨境投資金融產品的渠道方面，金融科技等科技的應用是必不可少的。金融科技有助區內處於不同監管制度下的銀行能夠為投資者遠程開立賬戶，為非專業投資者進行適宜性評估，並以更高效的方式完成銷售和交易流程。」

公會大灣區委員會成員冼君行指，預計未來一段時間內，各城市可能會繼續實施出入境管制，對遠程協作工具的需求會保持強勁，港澳受訪者可優先考慮利用該類工具與外地客戶、持份者互動。他建議，大灣區各政府機構建立跨境網絡平台，鼓勵區內企業和科技供應商之間合作，將企業與科技供應商聯繫起來。

該報告訪問了來自香港、澳門及大灣區9個內地城市，合共258名來不同行業的會計和金融專業人士。

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責任編輯：陳建錫