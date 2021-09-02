泰晤士最新世界大學排名：北大清華並列第16 歷史最佳

綜合報導，當地時間2日，泰晤士高等教育特刊(Times Higher Education，簡稱THE)更新了最新2022年THE世界大學排名。中國高校排名再次上升，首次有兩所大學進入前20名，創下亞洲最佳紀錄。

根據新發佈的排名，北大和清華並列第16名，這是首次中國有兩所大學進入前20名，也亞洲國家迄今為止的最高排名。

此外，中國內地共有10所大學進入前200名。

根據排名，牛津大學連續6年位列第一。美國(八所大學)和英國(兩所大學)佔據前十名。

不過泰晤士高等教育首席知識官菲爾·巴蒂表示，「很明顯，隨著全球高等教育系統的興起，美國高等教育面臨越來越大的壓力」。

他稱，世界一流大學在歷史悠久的聲譽、全球地位和穩定收入的幫助下，長期以來一直佔據榜首地位。但資料表明，高等教育正在發生變化——全球化。“我們已經看到中國大陸對既定標準的打破”。

泰晤士高等教育排名是高等教育排名的「三巨頭」之一，該排名基於13項指標，旨在衡量一所大學在教學、研究、知識轉移和國際前景方面的表現。2021年，該排名涵蓋來自99個國家和地區的1662所大學。

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責任編輯：李冰琪

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