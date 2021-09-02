【中美角力】韓正視像晤克里：應對氣候變化 須以信任為前提

美國總統氣候問題特使克里正在訪華，繼中國國務委員兼外長王毅，副總理韓正也與克里視像會面。韓正表示，應對氣候變化是中美合作的重要組成部分，必須以信任為前提，希望美方創造良好氛圍。

新華社報道，韓正周四今日（2日）在北京通過視像方式會見克里。韓正表示，中國在應對氣候變化方面作出巨大努力，取得顯著成效。國家主席習近平提出的中國力爭於2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和的目標願景，體現中國堅決履行《巴黎協定》、持續強化應對氣候變化的行動和決心，以及中國對推動構建人類命運共同體的責任與擔當。他強調，在應對氣候變化問題上，中國一直是言必信、行必果。

促美創造良好氛圍

韓正指出，中美應對氣候變化合作要回歸到《巴黎協定》這重要基礎上。希望雙方聚焦落實《中美應對氣候危機聯合聲明》，在《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》的目標、原則下繼續努力，為全球應對氣候變化作出貢獻。而應對氣候變化是中美合作的重要組成部分，必須以信任為前提。希望美方按照兩國元首通話精神，為雙方應對氣候變化合作創造良好氛圍。

克里則表示，美中應保持建設性接觸，共同應對全球性挑戰。美方認同中國為應對氣候變化所作巨大努力，願與中方加強接觸溝通，加緊落實《巴黎協定》，共同應對全球氣候變化威脅。

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應中方邀請，克里本周二至五（8月31日至9月3日）訪華4天，期間將與中國氣候變化事務特使解振華在天津會談。

王毅昨日與克里視像會面，提到中美氣變合作不可能脫離中美關係的大環境，美方應與中方相向而行，採取積極行動，推動中美關係重回正軌。

他稱，近年中美關係急轉直下，大幅滑坡，面臨嚴重困難，原因是美方對中國作出重大戰略誤判，認為球在美方一邊，美方應停止將中國視為威脅和對手，停止滿世界圍堵打壓中國；應重視並積極回應中方提出的「兩份清單」和「三條底線」，採取實際行動改善中美關係，不能舊賬未了又添新賬；應本著相互尊重、平等互利的原則開展雙邊、地區和全球層面的協調合作，不能只搞單行道。

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責任編輯：林佩怡

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